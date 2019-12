(VIDEO) Informe OEA sobre Bolivia: el Caballo de Troya y el voto rural

6 Dic. 2019 - Un mes después de que una misión de la Organización de Estados Americanos anunciara “graves irregularidades” en las elecciones de Bolivia, su informe final acaba de ser publicado. Y sigue sin probarse el supuesto “fraude”.



Lo denuncian varios centros internacionales.



El Centro para la Investigación Económica y Política, con sede en Washington, indica –además- que el informe preliminar de la OEA no demostró “irregularidades generalizadas o sistemáticas" en el conteo.



Correspondientes solo a un 0,2 % de las mesas electorales, el experto de la Universidad de Michigan, Walter Mebane, indica que los "votos dudosos" no pudieron ser “decisivos" en el resultado final.



Por su lado, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, con sede en México, acusa a la OEA de realizar una muestra sesgada, al inspeccionar solo mesas donde el MAS es mayoría, y dando por hecho que la derecha no realiza fraude en sus bastiones electorales.



Todos coinciden en lo más importante: cuando la OEA habló de un “cambio inexplicable de tendencia” en el tramo final del conteo, que dio a Evo Morales la victoria por más del 10 %, mintió deliberadamente.



Porque dicho tramo final corresponde al voto rural indígena que, en los comicios previos, ya había votado por el presidente con un 71 % de votos. En estas fue incluso menor: el 60,5.



En conclusión. El verdadero fraude fue la Misión de auditoría de la OEA, verdadero "Caballo de Troya" para el golpe que solo necesitó, después, el soporte propagandístico de los medios de comunicación.