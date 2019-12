Un centenar de expertos internacionales rechazan el supuesto fraude electoral en Bolivia

5 Dic. 2019 - Más de cien economistas y expertos en estadísticas de diferentes universidades del mundo sostuvieron que no hubo fraude en las elecciones presidenciales de octubre pasado en Bolivia que proclamaron como ganador en primera vuelta al derrocado presidente Evo Morales.



Según los especialistas, contrariamente a lo que afirmó la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) por el supuesto "cambio drástico y difícil de justificar" en la tendencia de los resultados finales, el cambio en favor de Morales no fue ni "drástico" ni "difícil de explicar".



En su análisis, los académicos afirmaron que no es raro que los resultados "tengan un sesgo por ubicación geográfica" y eso explica la variación de los mismos de acuerdo a las regiones que se contabilizan.



Además, aseguraron que el cambio abrupto es falso ya que al momento de la pausa en el "conteo rápido", con un 84% del padrón escrutado, Evo Morales tenía una ventaja de casi 8 puntos y al reanudarse siguió la tendencia en aumento a su favor alcanzando la diferencia de más de 10% con el 95% de los sufragios contabilizados, ventaja que ya lo coronaba ganador en primera vuelta.



Como ejemplo de estas variaciones, el documento citó el caso del candidato demócrata, John Bel Edwards, que se postuló a gobernador por el Estado de Louisiana, en EE.UU., que en las elecciones de noviembre de este año, tras aparecer como perdedor durante casi todo el escrutinio, "al final del conteo llegaron los votos del condado de Orleans donde el 90% votó por él, dándole así la victoria".



Por esto mismo, los firmantes de entidades como el Economic Policy Institute y universidades como la de Cambridge, La Habana, Chicago, Sao Paulo, Delhi, Columbia, Harvard y otras, exigen a la OEA que retire "sus declaraciones engañosas" sobre la elecciones en Bolivia y le piden al Congreso estadounidense "que investigue este comportamiento y se oponga al golpe militar".



Cabe recordar, que la OEA fue invitada por la gobierno de Evo Morales para fiscalizar la elección. Antes de los comicios, los sectores golpistas instalaron la idea de fraude electoral ante un posible triunfo oficialista. En este contexto, el organismo sembró dudas sobre el parate en el conteo de votos y emitió un comunicado donde pretendía que le den explicaciones por la interrupción sin presentar pruebas de irregularidad alguna.

