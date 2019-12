(VIDEO) Movimientos sociales alzaron su voz contra la activación del TIAR

4 Dic. 2019 - Las organizaciones políticas, movimientos sociales y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se movilizaron ayer para rechazar la pretensión de un grupo de países de activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contra Venezuela.Desde tempranas horas hombres y mujeres se concentraron en Puente Llaguno, en la avenida Urdaneta, desde donde salió la movilización en dirección hacia plaza Morelos, en la avenida México.El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, encabezó la movilización. Cabello indicó que el TIAR es un mecanismo «obsoleto» y que Venezuela no aceptará la intervención foránea en sus asuntos internos.El TIAR es un mecanismo obsoleto y además es contrario a la verdadera integración de los pueblos, resaltó Cabello.Durante la movilización popular, rechazó la reunión de los integrantes del TIAR, que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, y en la que se pretende tomar acciones ilegítimas contra el pueblo de Venezuela.Al respecto Cabello expresó: «La Revolución Bolivariana seguirá de pie, no nos vamos a rendir en ninguna circunstancia».En ese sentido, cuestionó la política intervencionista que promueven gobiernos extranjeros contra países libres.«Contra Cuba tienen 60 años» tratando de violar su soberanía, «contra la hermana Nicaragua (…) Nosotros en Venezuela rechazamos el uso del TIAR para fines particulares», remarcó Cabello.De igual manera, llamó al pueblo venezolano a estar «alerta, en rechazo a cualquier pretensión imperialista pero sobre todo en movilización permanente para que los enemigos de la patria sepan que nosotros vamos a responder con toda la fuerza por la paz de nuestro país».Cabello indicó que el TIAR es un mecanismo inútil que murió en el mismo momento en que fue convocado en la Guerra de las Malvinas, escenario bélico en el que Estados Unidos apoyó a Inglaterra y no a la República Argentina.“Un mecanismo inútil que murió cuando fue convocado. Ese tratado fue invocado por Argentina contra Inglaterra, y cuando se reunieron para discutir, Estados Unidos, firmante de ese acuerdo, y obligó, según el mismo, a darle apoyo a Argentina. Estados Unidos dijo que no, que ellos iban a apoyar a Inglaterra. Así respeta Estados Unidos a sus aliados”, subrayó el dirigente nacional de la tolda roja.Cabello reiteró que Venezuela es uno de los países más estables de la región y recalcó que el país está alerta en defensa de la soberanía, y agregó que venezolanos y venezolanas reclaman respeto.Estudiantes y fuerzas revolucionariasUna vez más los jóvenes, líderes sociales, movimientos estudiantiles y otras fuerzas revolucionarias ratificaron su repudio a las pretensiones de activar el TIAR.Los movimientos sociales enviaron un mensaje de unión cívico-militar al mundo e hicieron un llamado al pueblo de Colombia a que no permita que se desate una guerra entre ambos pueblos.Julia Mendoza, representante de Unamujer, resaltó que activar el TIAR en Venezuela «es ilegítimo. No puede ser activado en el país porque Venezuela no es integrante del TIAR y nuestro presidente se llama Nicolás Maduro», expresó.Así mismo, Eloy de la Vega, del colectivo Juventud Rebelde, señaló: «Salimos a marchar por Venezuela, por el pueblo de Bolivia, de Colombia. Iván Duque está orquestando un plan desestabilizador siguiendo el guión del imperialismo. Aquí en Venezuela, con la unión cívico-militar, la paz está garantizada».Istúriz: Nadie debe desconocer el TIAR“Ninguna persona en Venezuela como en ningún país de nuestro continente debe desconocer lo que implica el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR), que Estados Unidos en complicidad con los gobiernos lacayos del imperio norteamericano pretende aplicar contra nuestro pueblo”. Así se expresó el vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz.El vicepresidente detalló que el TIAR “significa muerte hambre, desolación, amenaza, chantaje y presión por parte del imperio estadounidense para intentar y tratar de frena la lucha liberadora y emancipadora que se está dando en nuestros pueblos en el continente”.Al referirse a la reunión en la ciudad de Bogotá entre Estados Unidos y sus naciones aliadas, Aristóbulo Istúriz dejó claro que esto “no es más que una alternativa que busca el Gobierno gringo para distraer la atención del levantamiento de los pueblos de América Latina en su lucha contra el neoliberalismo, capitalismo e imperialismo”.Destacó que el TIAR ha sido muy cuestionado desde que se firmó, el 2 de septiembre de 1947. La primera vez que se aplicó Estados Unidos le dio una patada a la mesa, cuando se cuadró con Inglaterra durante el conflicto armado entre Argentina y Reino Unido en 1982. “Desde ese entonces el TIAR quedó enterrado”, aseveró.Reiteró su rechazo a la postura de algunos países de aliarse con el imperialismo norteamericano para aplicar este tratado contra Venezuela. “Y es por ello que seguiremos en las calles haciendo un llamado de alerta para que nuestro pueblo y los pueblos de América Latina sepan lo que significa el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca frente a los intereses de nuestras naciones”, agregó Istúriz.Trabajadores petroleros se pronunciaronTambién la fuerza laboral del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) reiteró la voluntad del país de mantenerse siempre apegado al derecho internacional, y calificó como obsoleto este instrumento de dominación con el que se pretende vulnerar la soberanía nacional con el apoyo de Colombia.Germán Márquez, viceministro de Hidrocarburos, aseguró que los petroleros, petroquímicos y gasíferos marcharon en contra de la injerencia del Gobierno colombiano, que alineado con el Gobierno norteamericano pretende invadir la patria venezolana. “Nosotros, junto al Gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, como un solo equipo, estamos en pie de lucha en contra de cualquier injerencia que profane nuestra soberanía”, finalizó.Por su parte, José Calvo, trabajador de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, indicó: “El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ha sido un instrumento imperialista para subyugar a los pueblos suramericanos, pero aquí estamos en pie de lucha siempre hacia delante”.Fabiola Báez, trabajadora de Pdvsa, exigió paz para nuestra patria. «También pedimos nuestra autodeterminación para seguir trabajando. Además, aquí estamos apoyando a nuestros países hermanos, Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia, como patria autónoma y libre, porque Bolívar luchó por nuestra emancipación. Y junto a nuestro ministro Manuel Quevedo y nuestro presidente Nicolás Maduro, vamos a seguir construyendo patria y saldremos adelante”, indicó.Por último, Vicente Páez, integrante de la Juventud Petrolera, subrayó la importancia de la movilización permanente en las calles. “Deben entender que estamos alertas ante cualquier arremetida. Los jóvenes petroleros entendemos el momento histórico que estamos viviendo, por eso seguimos produciendo nuestro petróleo, a pesar del bloqueo y de todas las arremetidas. Le decimos al TIAR que no van a pasar, que estamos rodilla en tierra”, añadió.El TIAR es una aberración jurídicaPor otra parte, Freddy Bernal, integrante de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó: “El TIAR es una aberración jurídica y un instrumento para hacer vigente la doctrina Monroe resumida en su popular frase de ‘América para los americanos’, pero contra los países que son soberanos como Venezuela”.“El maltrecho Grupo Lima pretende activar el TIAR como una cortina para tapar y desviar la atención de lo que esta ocurriendo en América Latina”, expresó.“¿Cómo está Piñera en Chile? Con un pueblo que no se deja imponer las reglas y cambiar su Constitución. ¿Cómo está el traidor de Lenín Moreno en Ecuador, un país convulsionado ante la pretensión de imponer el Fondo Monetario Internacional? y ¿cómo está Colombia? Totalmente listo para el segundo paro nacional en 37 años”, dijo Bernal.Video fuente: Luigino Bracci Roa