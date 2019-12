(VIDEO) Países del TIAR aprueban restricción de tránsito contra funcionarios venezolanos

4 Dic. 2019 - Los Estados que conforman el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) acordaron este martes nuevas medidas en contra del gabinete del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que incluyen medidas de restricción de movilidad y tránsito para 29 funcionarios.De igual forma, pactaron evaluar la factibilidad de ampliar los mecanismos de intercambio de información con Estados fuera del TIAR, que también han tomado medidas coercitivas contra el Gobierno del mandatario venezolano y su entorno, así como la definición de los parámetros para incluir a más sancionados en una lista "consolidada".Al respecto, la canciller colombiana, Claudia Blum, quien presidió el encuentro, señaló que las medidas buscan "evitar que el continente sea amenazado y su seguridad sea puesta en riesgo". La diplomática aseveró que la región trabajará en situaciones "de enorme complejidad", por la supuesta "convivencia de Nicolás Maduro con el crimen transnacional y organizaciones terroristas".Los Estados parte de ese tratado también rechazaron las recientes acusaciones contra el diputado opositor, Juan Guaidó, quien está señalado por malversar los fondos recibidos como parte de la "ayuda humanitaria" para Venezuela, a inicios de este año.A su vez, los cancilleres convocaron un próximo encuentro durante el primer trimestre del 2020, en el marco de la trigésima reunión de consulta que se mantiene abierta para seguir hablando sobre Venezuela."Una reunión de fantoches"Después de conocerse la resolución, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la reunión del TIAR había sido un fracaso."Con Venezuela no se mete nadie. Ha sido una reunión de fantoches, payasos, no han podido ni podrán", expresó el mandatario, quien repudió particularmente el discurso del presidente de Colombia, Iván Duque, durante ese encuentro.Maduro agregó: "Duque, en septiembre, pretendió varios falsos positivos contra Venezuela. Él quiere desviar la atención de la inmensa crisis política, económica y social de su país. El pueblo de Colombia tiene 13 días alzado y mañana 4 de diciembre van a una huelga nacional contra su gobierno".Asimismo, alertó sobre las supuestas intenciones del Gobierno de Duque de continuar reprimiendo las manifestaciones de la ciudadanía, al tiempo que reiteró su condena a las palabras de su homólogo colombiano."Lo que han hecho es el ridículo. El canciller me envió la declaración de hoy en Bogotá y yo lo único que puedo decir es: Duque eres un ridículo y fracaste con el TIAR", agregó el dignatario venezolano.Esta reunión fue el segundo encuentro del TIAR en menos de dos meses, después que el 23 de septiembre se aprobara, con 16 votos a favor, el voto negativo de Uruguay y una abstención -de Trinidad y Tobago- la decisión de aplicar el tratado a Venezuela.Venezuela se retiró de este tratado en el año 2013 por iniciativa del presidente Hugo Chávez, pero en julio de este año la Asamblea Nacional en desacato, presidida por Guaidó, aprobó el regreso del país al tratado, una decisión que no es reconocida por el Ejecutivo.