Canciller Jorge Arreaza: Doctrina Monroe jamás se impondrá en los pueblos libres de Nuestra América

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó que EE.UU. jamás impondrá su doctrina Monroe en los pueblos libres de América.La aseveración fue difundida en su cuenta @jaarreaza, al respaldar una declaración de la Cancillería Rusa anunciando el fracaso del golpe de Estado de Washington contra Venezuela“Coincidimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y lo venimos diciendo desde hace meses: el Golpe de Estado de Washington en Venezuela, FRACASÓ. La Doctrina Monroe jamás se impondrá en los pueblos libres de Nuestra América. #NoMasTrump”, escribió Arreaza, anexando la nota periodística con las declaraciones del director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, Alexánder Schetinin.De acuerdo a nota de prensa de la agencia RT, el funcionario ruso alertó que en los últimos años EE.UU. busca hacer de América Latina un patio “más manejable” a sus intereses, pero su estrategia no le ha funcionado.El diplomático ruso declaró que en Washington hoy en día “han sacado de los baúles la Doctrina Monroe”, durante su intervención en el Club de Debate Valdái, foro anual que se estableció en el año 2004.“La política de ahogamiento con sanciones no tuvo éxito, el ‘Blitzkrieg’ contra el Gobierno de Maduro en Venezuela no tuvo éxito”, concluyó Alexánder Schetinin.