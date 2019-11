Temer revela que Trump consultó con presidentes una posible intervención en Venezuela

27 Nov. 2019 - El expresidente de Brasil, Michel Temer, contó que el actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, consultó con mandatarios latinoamericanos las medidas militares contra Venezuela, afirma un diario español.



Mientras todavía era presidente de Brasil, Temer y los entonces mandatarios de Colombia y Panamá, Juan Manuel Santos y Juan Carlos Varela respectivamente, fueron invitados por Trump a una cena, en el marco de una Asamblea de la Naciones Unidas en Nueva York.



"Trump nos invitó a mí, al presidente de Colombia [Juan Manuel Santos] y al de Panamá [Juan Carlos Varela] a cenar. Nos preguntó cómo intervenir en Venezuela", afirmó Temer en un evento celebrado el 27 de noviembre en la Casa de América de Madrid, según el medio ALnavío.



El exlíder brasileño agregó que él, así como su homólogo colombiano, dejaron claro que no tomarían medidas militares contra Venezuela.



"Santos y yo le dijimos que tomaríamos decisiones diplomáticas. Que no íbamos a hacer nada de tipo militar", subrayó Temer, citado por el diario.



El expresidente de Brasil afirmó que la crisis en Venezuela fue uno de los principales problemas internacionales enfrentados durante sus poco más de dos años en el poder.



"Yo me opuse al presidente Nicolás Maduro. Pero no por algo personal, sino por algo institucional", agregó Temer.



Al comentar la situación actual de Venezuela, Temer consideró que "hay un problema de radicalización" y que "si solo fuera [una cuestión de] polarización todo sería más fácil". Sin embargo, afirmó que "paulatinamente van apareciendo soluciones" y evaluó como extraordinario el movimiento de autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino del país.



El mandatario consideró que la radicalización es también lo que se ve actualmente en diversos países, incluidas las naciones latinoamericanas donde se han observado protestas masivas recientemente.



"La radicalización se va arrastrando y generando problemas para los países. También en su relación internacional. Veo mucha gente gritando 'fuera imperialismo', 'fuera socialismo'... Pero nunca oigo a nadie decir 'vamos a dialogar'", apuntó Temer.



Michel Temer se desempeñó como vicepresidente de Brasil hasta que pasó al cargo más alto de la política del país después de que la presidenta electa democráticamente, Dilma Rousseff, fuera destituida. Ocupó la Presidencia interina del país del 31 de agosto de 2016 a 1 de enero de 2019.