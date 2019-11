(VIDEO) Zapatero afirma que la OEA busca dividir a Latinoamérica

23 Nov. 2019 - “Esa organización (la OEA) necesita un proceso de integración y recuperación de los grandes diálogos, y no de exclusión”, señaló Zapatero.El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, denunció este sábado en Brasil que la Organización de Estados Americanos (OEA) divide el continente latinoamericano, como parte de una política que ha sido un fracaso.“La actuación de la OEA, equivoca sus posiciones y además lo único que ha hecho es profundizar en divisiones al continente latinoamericano, esa organización necesita un proceso de integración y recuperación de los grandes diálogos, de no exclusión”, señaló Zapatero.Asimismo, el exmandatario español llamó a no callarse ante el golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales, al tiempo que convocó a toda la izquierda del continente a denunciar la situación de ese país andino.“Vemos indignante el golpe contra el presidente de Bolivia, por ello convoco a los brasileños a no callarse y alzar su voz, las intervenciones militares, fuerzas del ejército, pidiendo a un presidente constitucionalmente elegido que abandone el poder no puede ser un acto de democracia. No podemos callar”, manifestó el expresidente español.En ese sentido, Zapatero se mostró preocupado ante el hecho de que las Fuerzas Armadas de Bolivia hayan pedido la renuncia de Morales, lo cual –destacó– pone “en riesgo la raíz democrática del continente latinoamericano”.Asimismo reiteró en la necesidad de que organismos regionales e internacionales muestren su apoyo para que Bolivia recupere “el carácter democrático y terminar con la violencia”.