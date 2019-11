Presidente electo de Argentina Alberto Fernández: "Estados Unidos volvió a las peores épocas de avalar golpes de Estado en América Latina"

Acerca de la postura del canciller y Mauricio Macri, el presidente electo señaló que"Faurie dijo 'dejemos que los bolivianos solucionen sus problemas', pero no advierten lo mismo con Venezuela. Credito: Minutouno.com

12 Nov. 2019 - El presidente electo de Argentina criticó por Radio 10 la postura de Donadl Trump, quien celebró la renuncia de Evo Morales tras la presión del Ejército boliviano.



Alberto Fernández volvió a definir este martes el escenario en Bolivia como un golpe de Estado y rechazó la postura de Estados Unidos frente a la renuncia de Evo Morales. "Es una vergüenza lo que pasó ", dijo.



"No comparto el comunicado, no hay ningún ejército victorioss. Estados Unidos volvió a las peores épocas de avalar golpes de Estado en América Latina", señaló el presidente electo en declaraciones a Radio 10.



En esa línea, el líder del Frente de Todos aseguró que "Fue muy poco feliz la expresión de la secretaría de Estado. Se los hice saber. Quiero tener la mejor relación con EE.UU y tener la mejor relación implica decirse las cosas francamente", dijo.



Sobre el traslado de Evo Morales a México, Fernández reveló que "Tuvimos serias dificultades para garantizar la seguridad de Evo, de Linera y sus ministros", indicó.



Y agradeció a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, por haberle dado asilo político a Morales y la generosidad de Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay por intervenir en el traslado.



Fernández contó además que el presidente de Bolivia viajó acompañado del vicepresidente García Linera y la ministra de Salud Gabriela Montaño.



Además pidió una salida institucional a la crisis. "Espero que Bolivia recupere la democracia rápidamente, que haya elecciones libres sin proscripciones", expresó.



"Si hay proscripciones a Evo y su partido es que no querían competir democráticamente con ellos", añadió. "En la región debemos garantizar la democracia en todos los casos".



Acerca de la postura del canciller y Mauricio Macri, el presidente electo señaló que"Faurie dijo 'dejemos que los bolivianos solucionen sus problemas', pero no advierten lo mismo con Venezuela. Yo no sé qué necesita Faurie para reconocer un golpe de Estado".



"Yo sé cómo piensa Macri y no esperaba algo muy distinto a lo que me dijo", manifestó. Sí me preocupó que alguien en la Cancillería cierre las embajadas y consulados en Bolivia para impedir que la gente se resida allí", agregó.



Finalmente, Fernández aseguró que "Debemos valorar que en la Argentina, pese a la crítica situación económica, estamos transcurriendo una transición en paz, eso habla de nuestra madurez".

Minutouno.com (https://www.minutouno.com/notas/5065157-alberto-fernandez-estados-unidos-volvio-las-peores-epocas-avalar-golpes-estado-america-latina)