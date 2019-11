Diosdado Cabello:: Habrá respuestas reciprocas a países que han expulsado a diplomáticos venezolanos

6 Nov. 2019 - El presidente de la ANC y primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, anunció la noche del miércoles que el Gobierno nacional responderá “en reciprocidad” ante la expulsión de diplomáticos venezolanos en países que no reconocen la legitimidad de Nicolás Maduro en el poder.



“Estados Unidos le dio la orden a los lacayos que tiene que expulsar a los funcionarios venezolanos. Y el próximo que viene será Brasil (…) ¿Y qué debemos hacer? Responder en reciprocidad”, puntualizó el dirigente psuvista, durante la emisión de su programa Con el Mazo Dando.



Criticó las sanciones impuestas por la nación norteamericana al Ejecutivo venezolano pues, a su juicio, están “condenando” al país, por lo que los tildó de “asesinos”.



“Si yo llegó y tengo unas personas en una cárcel y digo no le va entrar ni más comida ni medicinas, los estoy condenando a muerte, entonces cuando Estados Unidos dice que no va a dejar a entrar más alimentos ni medicinas a Venezuela nos quiere condenar a la muerte y lo hacen porque son genocidas que viven del crimen, su negocio es la guerra y quieren traer la guerra a esta parte del mundo. Son unos asesinos", enfatizó.



Sin embargo, descartó que puedan lograr sus objetivos al afirmar que Venezuela “es y seguirá siendo un territorio de paz”.



Parlamentarias en 2020



Por último, el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) insistió en que las próximas elecciones que se celebrarán en el país serán las “legislativas” para renovar la AN, a pesar de que el grueso de la oposición plantea un escenario que incluya comicios presidenciales.



“El martes se instaló en la Asamblea Nacional en desacato una comisión para elegir nuevo CNE, ¿y entonces? Lo que sí es que en 2020 habrá elecciones de la Asamblea Nacional, si usted. Quiere participar o no, es su problema, si no lo hace nos la pone fácil a nosotros”, dijo en referencia a declaraciones de Juan Guiaidó en las que descartaba la participación de la oposición en dichos comicios.



“Si usted quiere llegar a la presidencia gane unas elecciones presidenciales, sólo que para ganarlas usted necesita pueblo, no a la burguesía”, puntualizó el dirigente oficialista para concluir su programa.

