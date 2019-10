María Alejandra Díaz tilda de sesgada posición de UE y ACNUR sobre migración venezolana

La abogada y constituyente María Alejandra Díaz. Credito: Correo del Orinoco

30 Oct. 2019 - La postura de la Unión Europea (UE) y la agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre la migración de venezolanos está sesgada y busca hacer ver que el país sudamericano es un Estado fallido, dijo a Sputnik la constituyente María Alejandra Díaz.



"Nosotros no somos país de migración, además que la palabra éxodo tiene una connotación negativa, me parece que es sesgado y con malas intenciones para seguir construyendo la tesis de que Venezuela es un Estado fallido", expresó la integrante de la Asamblea Nacional Constituyente.



Este 29 de octubre, la UE anunció que recaudó 133 millones de dólares para la atención de los migrantes venezolanos, tras la conferencia que realizó junto a la ACNUR y la Organización Internacional de Migrantes (OIM) en Bruselas.



Díaz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente, consideró que el llamado de la UE de aumentar la ayuda a los países de América Latina por la migración de venezolanos tiene como propósito "aprovecharse del dinero" de las Naciones Unidas.



"El objetivo de la solicitud de ayuda es primero aprovecharse de dinero que maneja la ONU, segundo seguirle construyendo el expediente a Venezuela y tercero probar la tesis de la ONU de la migración segura que no es otra cosa, que no reconocerle a los ciudadanos que tienen derecho a moverse por el mundo", sostuvo.



Por su parte, el canciller Jorge Arreaza calificó como un "cinismo" que los representantes de naciones que bloquean la economía venezolana expresaran una supuesta preocupación por la situación de migrantes de su país.



Durante la conferencia, el representante especial para los refugiados y migrantes venezolanos, Eduardo Stein, dijo que estiman que el número de migrantes de ese país caribeño pase de 4,5 a 6,5 millones en el 2020.



Pero a juicio de la constituyente, las cifras de migrantes venezolanos que presenta la ACNUR no son reales.



"Venezuela en este momento está haciendo seguimiento cercano al número de venezolanos que están migrando, esa no es la cifra real, y próximamente Venezuela podrá refutar eso con los datos en la mano, en este momento se está haciendo todo un trabajo de investigación detallado del tema de la migración", detalló.



La abogada constitucionalista cuestionó que la ONU exprese una supuesta preocupación por los migrantes venezolanos y no por los colombianos.



"Me parece un trato parcializado con el tema Venezuela, si a algún éxodo hay que hacerle seguimiento, es el éxodo colombiano, porque solamente aquí en Venezuela tenemos 6,5 millones de colombianos (…) Es una actitud incoherente, pero además es un actitud de doble moral, es una sinvergüenzura de esos organismos incluyendo a la ONU que se presta para eso", acotó.



ACNUR destacó que los países de América Latina han acogido gran parte de los migrantes procedentes de Venezuela, pero aseguró que necesitan apoyo, principalmente Brasil, Colombia y Ecuador.



Mientras, el Gobierno venezolano ha rechazado en reiteradas ocasiones las cifras de migrantes que presenta ACNUR, y ha asegurado que ese organismo busca "abultar" los recursos que recibe por migración.



El Ejecutivo inició el Plan Vuelta a la Patria (programa de repatriación) en agosto de 2018, con la finalidad de "apoyar a los venezolanos que migraron pero, tras encontrarse con una realidad adversa en otras naciones, ahora desean retornar a Venezuela".



La Cancillería ha dicho que desde hace un año han retornado más 15.800 venezolanos desde Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Argentina, Chile, Panamá y Uruguay.

