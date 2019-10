Jefe de Estado denuncia que imperialismo intentó sabotear su asistencia al MNOAL: “Llegué victorioso”

28 Oct. 2019 - “El imperialismo se pone nervioso, el Departamento de Estado de Estados Unidos tiembla cuando la voz de la Revolución Bolivariana sale al mundo a decir la verdad (…) ellos se plantearon una ridiculez. Iban a incendiar a Venezuela la semana pasada, 21, 22, 23 y 24 porque el imperialismo le dio la orden: incendien Venezuela para que Maduro no pueda salir a la cumbre”, denunció este lunes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, tras catalogar como éxito el encuentro del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) realizado en Azerbaiyán.



Garantizó que en Venezuela va a privar la paz, convivencia, armonía, trabajo, estudio, progreso y futuro, tras asegurar que no pudieron, “ni podrán” incendiar a Venezuela.



“El imperialismo le da la orden a la pila de estúpidos que tiene la oposición en Venezuela”, rechazó el Mandatario Nacional al añadir que pretendían sabotear la educación, petróleo y vida social del país.



El Jefe de Estado precisó que fue a entregar la presidencia del MNOAL y recibió la solidaridad y apoyo total de 120 países del mundo.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)