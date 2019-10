Samuel Moncada: EEUU ha impuesto más de 8 mil sanciones contra un tercio de la humanidad

27 de octubre de 2019.- “El terrorismo económico ejecutado por (Donald) Trump contra un tercio de la humanidad con más de 8.000 medidas contra 39 países es una amenaza para todo el sistema de relaciones internacionales. Es la mayor violación de derechos humanos en el mundo y debemos derrotarla”.Así lo expresó Samuel Moncada, embajador-representante de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, con sede en Nueva York (EE. UU.) en entrevista con Venezolana de Televisión desde Bakú, Azerbaiyán, a propósito de celebrarse la XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).Subrayó que este espacio del multilateralismo que agrupa a 120 países “es decisivo en la derrota del enclave colonial pagado por Trump en Venezuela para saquear nuestros bienes en el exterior. La Carta de las Naciones Unidas no acepta la fantasía entreguista creada en EEUU.”Añadió que en la región “el efecto combinado de la asfixia económica de Trump con las políticas criminales del Fondo Monetario Internacional funciona como un castigo sobre millones de inocentes rehenes de una ideología guiada por la codicia y el desprecio a los más vulnerables”.“Las convulsiones sociales presentes en América Latina y el resto del mundo son la prueba más clara de esta perversión extremista impuesta por los centros de poder en Washington. El oasis neoliberal era solo un espejismo en el desierto de ideas coloniales”, acotó Moncada.El diplomático indicó que en los tres años que Venezuela presidió el MNOAL “aprendimos de cada uno de los 120 países miembros con su específica visión del mundo. Esta experiencia invaluable nos permite contar con el apoyo de la mayoría de la comunidad internacional frente a los ataques coloniales”.Subrayó que hoy Venezuela es respetada por la gran mayoría de los países que sufrieron el colonialismo en el mundo: “Nuestro compromiso con los valores de la soberanía e independencia son más fuertes. ¡Gracias al Movimiento de Países No Alineados por su solidaridad!”.