Maduro proclama el triunfo de Venezuela frente a la guerra económica estadounidense

25 Oct. 2019 - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país está saliendo victorioso de la guerra económica desatada por Estados Unidos.



"Venezuela está resistiendo, Venezuela seguirá resistiendo, pero además Venezuela está venciendo (...) Estamos venciendo la guerra económica multiforme", dijo Maduro al inaugurar este 25 de octubre la cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) en Azerbaiyán.



El mandatario agregó que el futuro depara a los venezolanos "crecimiento, recuperación y prosperidad".



El líder venezolano catalogó la imposición de políticas económicas, financieras y comerciales como "un acto de agresión con un efecto tan devastador como las acciones militares".



"Hoy por hoy las agresiones financieras y económicas de algunas potencias son letales como sus Ejércitos", apostilló.



Venezuela vive una crisis política, económica y social que se agravó en enero pasado cuando el opositor Juan Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" del país, desconociendo los resultados de las elecciones de mayo de 2018 en las que Maduro salió reelecto con casi el 68% de los votos.



Alternativa al modelo del FMI



Además, el presidente venezolano llamó al MNOAL a encontrar un modelo económico alternativo al que propone para la comunidad mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Nuestro Movimiento de Países no Alineados tiene que levantar en los años que están por venir una alternativa al modelo inhumano, excluyente, que genera miseria y sufrimiento de nuestros pueblos, que pretenden imponer el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial contra nuestros países", dijo Maduro.



El mandatario expresó su "gran preocupación" por las "consecuencias destructivas que han generado el modelo económico y las fórmulas de la política impuesta por el Fondo Monetario Internacional" a los países del sur.



Subrayó que las políticas del FMI "provocan el colapso estructural, económico, institucional y social" de los países del MNOAL.



"Desde esta tribuna hacemos un llamado a enfrentar el fondo del asunto que tiene que ver con el modelo económico que el capitalismo del norte quiere imponer a través del Fondo Monetario Internacional ocasionando grandes sufrimientos y desgarramientos a la vida social, moral y económica de los pueblos del sur", instó Maduro.

Políticas del MNOAL



Nicolás Maduro también abogó por el multilateralismo para hacer frente a las amenazas a la paz y la seguridad global.



"Vivimos en un mundo que enfrenta múltiples y complejas amenazas y retos para la paz y la seguridad mundial, los cuales deben ser abordados de manera conjunta y coordinada, como miembros responsables de la comunidad internacional, a través del multilateralismo y del marco del derecho internacional de la Carta de Naciones Unidas", dijo el presidente venezolano.



El líder venezolano llamó a actuar ante "la agudización de los conflictos armados, la falta de soluciones a conflictos de larga data y el mantenimiento de situaciones coloniales y de ocupación extranjera en el mundo".



Indicó que el multilateralismo es "el único escudo" que tienen los países del Sur para protegerse de cualquier acto de agresión.



Maduro denunció las políticas de intervenciones militares, la imposición de políticas de cambio de régimen, golpes de Estado, campañas mediáticas de manipulación, desinformación y operaciones encubiertas que promueven las potencias hegemónicas.



"Sus motivaciones van desde los intereses de dominación geopolítica hasta la expoliación de los recursos naturales", sostuvo.



En ese sentido, instó a actuar para que "desaparezcan, de una vez y para siempre, quienes se arrogan la posición de gendarmes del mundo, y se dé paso a la creación y a la consolidación de un nuevo mundo multipolar, diverso y pluricultural", pero sobre todo, recalcó, "un nuevo mundo libre de cualquier pretensión hegemónica".



"Nuestra lucha, sin lugar a dudas, es la lucha de millones, nuestra rebeldía frente a los poderosos del mundo, frente a las viejas potencias coloniales y a los imperios hegemones. Nuestra lucha, nuestra rebeldía es la rebeldía y la lucha de los pueblos de esta humanidad que se niegan a someterse a los designios de un hegemón", apostilló.



La cumbre de los Países No Alineados se celebra en la capital azerbaiyana estos 25 y 26 de octubre.



Según destacó el propio mandatario venezolano, que durante la cumbre entregó la presidencia pro tempore a Azerbaiyán, el MNOAL está conformado por casi dos tercios de los países de la ONU, agrupa el 55% de la población mundial y ocupa un territorio que además de representar un tercio de la extensión territorial del mundo, alberga el 80% y el 70%, respectivamente, de las reservas mundiales de petróleo y de gas.

La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/politica/201910251089097910-maduro-proclama-el-triunfo-de-venezuela-frente-a-la-guerra-economica-estadounidense/)