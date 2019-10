(VIDEO) Irán, Cuba y Venezuela denuncian en MNOAL injerencia y terrorismo económico de EEUU

23 Oct. 2019 - Los ministros de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y de Irán, Mohamad Yavad Zarif, denunciaron hoy junto a su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de sus países y el «terrorismo económico» que ejerce Washington sobre ellos en forma de sanciones.«EEUU recrudece su hostilidad hacia Cuba», declaró Bruno Rodríguez en la reunión ministerial preparatoria de la XVIII cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) que se celebrará los días 25 y 26 en Bakú y en la que Venezuela pasara la presidencia «pro tempore» a Azerbaiyán.El canciller cubano agradeció a los socios de La Habana el apoyo a su «lucha contra el bloqueo estadounidense», después de que este mes Estados Unidos endureciera aún más el embargo comercial que impone desde hace más de medio siglo sobre Cuba en respuesta por el apoyo que ofrece La Habana a Nicolás Maduro.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido la política hacia Cuba con, entre otras medidas, la activación del título III de la Ley Helms-Burton que permite demandas en tribunales estadounidenses por bienes expropiados tras la Revolución y sanciones a los hoteles de la isla.«La activación total de la Ley Helms-Burton, instrumento político y legal de carácter extraterritorial, no solo viola la soberanía de Cuba, sino la de todos los Estados«, sostuvo Rodríguez en su discurso, publicado por el canciller en Twitter.También denunció la «proliferación de las guerras de rapiña y la carrera armamentística» y la «intensificación de las guerras no convencionales, los casos de agresión, las sanciones unilaterales, la manipulación y politización de los derechos humanos y el irrespeto por el derecho a la libre determinación de los pueblos».Añadió que «Washington no ceja en su empeño de intervenir en los asuntos internos de los países de América Latina y el Caribe, declarando públicamente la vigencia de la Doctrina Monroe» de 1904, que atribuía derechos unilaterales a Estados Unidos sobre Latinoamérica y que se asocia con la historia imperialista estadounidense en la región.Arreaza, quien se reunió con Rodríguez en los márgenes de la reunión ministerial, dijo desde el asiento de la presidencia «pro tempore» de la Mnoal que Venezuela es objeto de un «experimento de guerra no convencional» por parte de Estados Unidos.«Desde hace más de cuatro años se viene aplicando un plan de destrucción económica y financiera a través de la ilegal promulgación e implementación de medidas coercitivas unilaterales», señaló el canciller venezolano.Ese plan, agregó Arreaza, «no solo busca asfixiar económica, financiera y comercialmente a Venezuela, sino provocar el máximo sufrimiento social, erosionar la capacidad de nuestra nación para sostenerse y al final provocar una implosión que permita una intervención militar extranjera».«Se trata de un gigantesco inhumano experimento de guerra no convencional que va acompañado del robo y el saqueo de activos del pueblo venezolano», afirmó.Exigió el «levantamiento de todas las medidas coercitivas unilaterales contra el país, la devolución del dinero robado y el cese del bloqueo comercial y financiero, de los sabotajes a nuestras infraestructuras con operaciones clandestinas, de las amenazas de intervención militar y de las amenazas a los venezolanos que quieren dialogar y dirimir sus diferencias de manera pacífica».Su homólogo iraní, por su parte, denunció «la adicción de Estados Unidos a las sanciones o más concretamente al terrorismo económico contra los ciudadanos del Movimiento de Países No Alineados, entre ellos Cuba, Venezuela, Siria, Irán e incluso potencias grandes como China y Rusia».Zarif sostuvo que este comportamiento «socava el tejido de las relaciones económicas internacionales y pone en riesgo a cientos de millones de personas, así como el comercio global».«Hay una necesidad urgente de una postura unificada por parte de la comunidad internacional para obligar a Estados Unidos a revertir este camino peligroso, a fin de evitar una catástrofe global», recalcó.