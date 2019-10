Rusia, dispuesta a ayudar a Venezuela para proteger su soberanía

El presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, en reunión con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello.

17 Oct. 2019 - Rusia apoya a las autoridades venezolanas en la protección de la soberanía nacional de los intentos de EEUU de llevar a sus títeres al poder en Caracas, declaró el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, en reunión con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello.



"Vemos inaceptable que Estados Unidos intente imponer su voluntad contra la voluntad del pueblo del país, que interfieren en los asuntos soberanos de Venezuela y quieren llevar ilegalmente a sus marionetas al poder. En este sentido, me gustaría expresar el apoyo y arrimar el hombro para proteger la soberanía de Venezuela, y apoyarla en esta difícil situación", dijo Volodin.



El parlamentario calificó de "totalmente correctas" las acciones de Caracas para defender la independencia del país.



"En este sentido, creemos que sería correcto debatir estos temas [la injerencia en los asuntos internos] en la dimensión parlamentaria en todas las plataformas internacionales, en todas las estructuras interparlamentarias, para que se expresen representantes de los pueblos de diferentes países", afirmó.



Volodin condenó una vez más las sanciones a Venezuela y la injerencia en sus asuntos soberanos.



"Espero que nuestra posición al respecto vaya recibiendo más apoyo porque, como ven, las sanciones, la injerencia en los asuntos internos provocan las crisis", señaló.



A su vez, el presidente de la ANC destacó el respaldo de Rusia para hacer frente a la presión del Gobierno estadounidense.



El legislador subrayó que los estadounidenses no solo intentan sancionar a su país, sino también a las naciones amigas de Venezuela.



Diosdado Cabello lamentó que muchos países hayan cedido a las amenazas estadounidenses y se hayan apartado de Venezuela.



"Debemos reconocer que Rusia en el caso venezolano no se ha apartado, al contrario, ha sido cada día más solidario", enfatizó.



Reiteró que difícilmente Venezuela hubiera podido resistir los ataques de Estados Unidos "sin el apoyo de un gran país como Rusia".



"Nos han bloqueado cuentas, nos impiden comprar alimentos, nos impiden comprar medicinas, nos impiden vender nuestro petróleo, nos impiden vender nuestro oro. Y en todo este ataque siempre Rusia ha podido ayudarnos, a pesar de los problemas", puntualizó.



Cabello recalcó que hoy por hoy los buques rusos son los únicos que se atreven a transportar el petróleo venezolano.



Además, Cabello invitó a Volodin a visitar su nación e intervenir ante legisladores venezolanos.



"Si Usted me permite, quisiéramos invitarlo a nuestro país de manera formal, que pudiera acompañarnos en la Asamblea Nacional Constituyente y pudiera hablarles a nuestros parlamentarios [...] cuando Usted así lo considere conveniente en su tiempo, para avanzar en esta relación que nuestros presidentes tienen estrecha y que nosotros también estamos obligados a hacerla cada día más estrecha", dijo Cabello.



El presidente de la ANC propuso asimismo establecer "un sólido grupo de amistad, de parlamentarios venezolanos y parlamentarios rusos, con constante comunicación y contactos".



"Gracias por su invitación, voy a aprovecharla sin falta", dijo Volodin durante el encuentro, transmitido en directo a través del sitio web de la Duma.



El presidente de la Cámara Baja agregó que la fecha de una visita de parlamentarios rusos a Venezuela podrá definirse más tarde.



"Necesitamos fomentar nuestras relaciones y desarrollarlas en todos los ámbitos, incluido el formato de cooperación interparlamentaria que es muy importante", resaltó.



Elecciones parlamentarias de 2020



Cabello también expresó la esperanza de que la oposición participe en las elecciones parlamentarias previstas para el año 2020.



"El año que viene va a haber elecciones en Venezuela, manda la Constitución, elecciones al Parlamento —a la Asamblea Nacional—, esperamos que el sector opositor pueda participar o quiera participar", dijo.



Según el presidente de la ANC, "hay algún sector de la oposición que está dispuesto a participar, sin embargo el sector que tiene el apoyo de Estados Unidos, aún no lo ha decidido".



Además, Cabello comunicó que "ayer [el 16 de octubre] casualmente el ministro de Información (...) anunciaba los avances del diálogo con un sector de la oposición, unos acuerdos parciales pero concretos".



"Nuestros diputados se reincorporaron a la Asamblea Nacional, se abrieron mesas de discusión para la designación de algunos de los miembros del Consejo Nacional Electoral", indicó.



Cabello enfatizó que el Gobierno insistirá en el diálogo al agregar que la oposición se ha dividido entre los que quieren conversar y los que no quieren conversar.



Venezuela vive una crisis político-económica que se intensificó este año luego de que el líder de la oposición respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente encargado.



Guaidó fue reconocido de inmediato por EEUU, a los que se sumaron más de 50 países.



Washington impuso sanciones a Venezuela y congeló miles de millones de dólares de los activos del país.





