Chile amenaza a Maduro con un bloqueo por aire y mar

15-10-19.-El canciller chileno, Teodoro Ribera, dijo durante una entrevista al diario Financial Times que desde el gobierno de ese país buscan que el mandatario Nicolás Maduro entienda que es preferible convocar elecciones y que están dispuestos a tomar medidas como un bloqueo de comunicaciones, además de acceso al país por aire y mar.



“Tenemos que hacer que Maduro entienda que es preferible convocar elecciones que no convocarlas” Y para ello está dispuesto a aumentar la presión. A tomar “medidas más estrictas”, como un bloqueo de las comunicaciones a Venezuela y el acceso al país por aire y mar, afirmó Ribera.



A su juicio, son los próximos “pasos lógicos”.



No obstante, recordó que el gobierno de Sebastián Piñera no apoya ningún tipo de intervención militar contra Maduro, y que si bien se respalda al TIAR, no como un mecanismo que facilite una acción armada sino para ejercer presión coordinada.