(VIDEOS) Ecuador celebró en las calles el triunfo por derogatoria del decreto de Lenín Moreno

15 Oct. 2019 - Miles de ecuatorianos se lanzaron este domingo a las calles de Quito a festejar el acuerdo entre el Gobierno y los indígenas, que puso fin a once días de violentas protestas por la eliminación del subsidio a los combustibles.La noche del pasado domingo 13 de octubre, el presidente de Ecuador Lenin Moreno y el movimiento indígena, en mesa de diálogo solicitaron derogar el decreto 883, que eliminaba el subsidio de la gasolina; la reacción por parte del pueblo no se hizo esperar, quienes festejaron en la calle ante la presencia de la policía de Quito.Gritos de alegría fue la reacción del pueblo ecuatoriano, quienes con bandera en mano saltaban y corrían de la emoción, tras el cese del neoliberal paquetazo económico, impuesto por Moreno, que mantenía el zozobra al país, tras 12 días de intensas protestas.llegaban más y más personas conforme transcurrían los minutos, concentrándose en las zonas de mayor iluminación y en ocasiones tratando de esquivar algunos cohetes que explotaban a baja altura y se desviaban de su trayectoria.Atrás quedaban once días de batalla campal frente a las fuerzas de seguridad, con las que se batieron en esa misma zona entre las llamaradas de neumáticos ardiendo, barricadas y espesas cortinas de humo por el masivo uso de gas lacrimógeno.En la zona, los manifestantes empezaron esta noche a recoger las barricadas que les sirvieron de protección, especialmente en los últimos días en que las protestas se tornaron mucho más violentas y con una fuerte represión policial.