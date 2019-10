Canciller Arreaza: Objetivo común de los pueblos debe ser acabar con los intereses imperialistas

13 Oct. 2019 - El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló que el objetivo común de los pueblos debe ser acabar con los intereses imperialistas.“El objetivo común debe ser acabar con los intereses imperialistas, si no hay imperios, no habrá guerras. El derecho a la autodeterminación de los pueblos, para nosotros, es esencial, estamos del lado de todos aquellos pueblos que no quieren ser dominados, que quieren ser libres”, dijo Arreaza en una entrevista exclusiva ofrecida a Resumen Latinoamericano.Indicó que “Washington es la expresión más importante del imperialismo, pero también lo son Berlín y otras capitales europeas. Debemos hacer un gran esfuerzo para establecer una verdadera democracia en el mundo en el que los pueblos tengan acceso al poder“.Recordó que el imperialismo está arremetiendo contra Venezuela con medidas coercitivas unilaterales que afectan la economía, la paz y estabilidad del pueblo.“Cuando las personas mueren porque no pueden encontrar un medicamento o no pueden hacerse una operación quirúrgica, cuando no tienen suficiente para comer, la responsabilidad recae en aquellos señores en Washington, en los señores de los bancos“, dijo.Agregó que pese a la arremetida del gobierno de Estados Unidos, Venezuela está logrando independizarse de la nación norteamericana, pero “las distorsiones en nuestra economía provienen de todas partes: de los Estados Unidos, de los bancos europeos… El bloqueo genera inflación, desabastecimiento, interrumpe la relación entre oferta y demanda y ataca nuestra moneda. Ahora solo debemos aguantar y perseverar, avanzar en esta resistencia”.“Gobiernos de derecha están muy asustados”El diplomático venezolano subrayó que los gobiernos de derecha “están muy asustados, son débiles, parte de este miedo y debilidad lo expresan cuando atribuyen a la Revolución Bolivariana, y especialmente al presidente Maduro, el poder de quemar el Amazonas, de llenar las plazas de Brasil con petróleo, para desestabilizar a Ecuador, para disolver el congreso en Perú”.Señaló que “El Grupo de Lima es un elemento del imperialismo que no dejará nada. El tiempo nos dará la razón”.