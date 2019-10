Oracle cancela contratos de socios de Venezuela por las sanciones de EEUU

11 Oct. 2019 - La empresa Oracle ha enviado cartas a los socios en Venezuela indicando que ya no podrán trabajar con ellos para cumplir con la Orden ejecutiva 13.884 del presidente Donald Trump.



Después de informar por primera vez que Adobe estaba prohibiendo a todos los usuarios de Venezuela el uso de sus servicios, BleepingComputer se enteró de que Oracle ya había cancelado todos los contratos con socios ubicados en Venezuela, según reseña el portal Bleepingcomputer.com.



Según una fuente, los socios comerciales ubicados en Venezuela han estado recibiendo cartas de Marcia Solveria, vicepresidenta sénior, consejero general regional y oficina regional de ética y cumplimiento de Oracle, que indican que la compañía ya no puede trabajar con ellos.



En consecuencia, no debe vender ningún servicio, producto, hardware o software de Oracle a ningún cliente nuevo ni participar en ningún negocio nuevo con clientes existentes.



En la medida en que existan obligaciones legales continuas con los clientes existentes, Oracle está evaluando los requisitos e impactos de las leyes y regulaciones de los EE UU. Según cada caso y realizará un seguimiento con usted y / o el cliente, si corresponde, según corresponda con orientación o instrucción adicional.