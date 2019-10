Cuba denuncia daños provocados a la salud pública a consecuencia del bloqueo de EEUU

9 Oct. 2019 - El ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal, denunció el impacto negativo del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba en el sistema de salud en la isla, que en el último año provocó afectaciones valoradas en más de 100 millones de dólares dólares."Entre abril de 2018 y marzo de 2019, el daño del bloqueo de EEUU al sector de la salud cubano ascendió a 104.148.178 dólares, cifra que supera en 6.123.498 dólares a la del año anterior", escribió en su cuenta de la red social de Twitter el titular de salud pública.En otro mensaje, el ministro cubano explicó que, entre abril de 2018 y marzo de 2019, la empresa importadora y exportadora cubana de productos médicos MEDICUBA S.A. realizó solicitudes a 57 compañías estadounidenses en aras de adquirir insumos necesarios para nuestro sistema de salud."Hasta la fecha —precisó—, 50 de estas empresas no han respondido y otras 3 han alegado que, debido a las regulaciones del bloqueo, no están autorizadas a vender a Cuba ningún medicamento o equipo".Según cifras oficiales, desde 1962 hasta la fecha, las afectaciones a la salud pública cubana, como consecuencia del bloqueo impuesto por Washington contra la Habana desde hace casi 60 años, ascienden a casi 3.000 millones de dólares.De acuerdo al informe Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, que las autoridades cubanas presentarán el próximo 6 de noviembre en la Asamblea General de la ONU, las pérdidas causadas a la isla entre abril de 2018 a marzo de 2019 ascienden a 4.343.600.000 dólares.El informe especifica que los daños acumulados de 1961 a 2019, a precios corrientes se evalúan en 138.843.400.000 dólares, y en ese mismo período, los perjuicios cuantificables según depreciación del dólar frente al oro ascienden a 922.630 millones de dólares.Este 9 de octubre entraron en vigor nuevas medidas de Washington dirigidas a frenar la entrada de divisas a Cuba.El Departamento del Tesoro a partir de ahora excluye de ser beneficiarios de remesas a "funcionarios prohibidos del Gobierno", o "miembros prohibidos del Partido Comunista de Cuba", así como a familiares cercanos de los mismos.Tampoco se autorizarán remesas en forma de donaciones, aunque se permitirán envíos ilimitados a ciertas personas y organizaciones no gubernamentales", lo que se prevé —según la decisión del Departamento del Tesoro— a trabajadores del sector privado.También se eliminarán las transacciones conocidas como U-turn, que son transferencias de fondos que pasan a través de bancos estadounidenses, pero que no empiezan ni terminan en EEUU, y en las que ni el emisor ni el receptor están sujetos a la jurisdicción norteamericana, pero a partir de ahora los bancos rechazarán dichas transacciones.