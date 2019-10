¿Solo contra Maduro? Adobe suspende servicio a venezolanos por sanciones de EEUU

8 Oct. 2019 - La empresa británica Transferwise y la compañía estadounidense de software Adobe Systems Incorporated suspenderán su servicio en Venezuela a finales de octubre debido a las sanciones de EEUU, una medida que generó rechazo e incertidumbre entre los usuarios de estas plataformas consultados por Sputnik.



"Te vas confiando y tienes todo allí, desde hace mucho tiempo, tienes una sesión con todo tu trabajo y luego de un día a otro tienes 20 días para migrar 10 años de trabajo, no es justo, las sanciones se suponía que no afectarían a los venezolanos y esto apunta directo a los pocos que nos quedamos aquí y estamos trabajando para salir adelante", dijo a Sputnik Roberto Mora, de 32 años años, usuario de Adobe.



Empresas e individuos que poseen cuentas en Adobe registradas en Venezuela recibieron un correo electrónico con la noticia de que la suspensión comenzará entre el 21 y 28 de octubre.



"Estimado cliente, debido a la reciente Orden Ejecutiva Presidencial en los Estados Unidos (Orden Ejecutiva 13884) sobre actividades con el Gobierno de Venezuela, Adobe ya no tiene permitido brindarle acceso a software y servicios o permitirle realizar nuevas compras", indicó la empresa en el mensaje.



Esto ocurre dos meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 5 de agosto una orden ejecutiva en la que prohíbe casi todas las transacciones entre individuos y empresas de esa nación en Venezuela, así como el uso de su sistema financiero para cualquier actividad comercial que se relacione a la nación caribeña.



Para Rosana Silva, quien se desempeña como fotógrafa y cuyo trabajo se verá afectado por esta decisión, criticó que dirigentes de la oposición haya solicitado sanciones.



"Me parece paradójico que las sanciones hayan sido solicitadas y aupadas por un sector político venezolano que usa la libertad como bandera. Se me hace frustrante, porque afecta directamente a los jóvenes que decidimos quedarnos, que somos los que más utilizamos esas herramientas y en algunos casos representan la única alternativa para generar ingresos y afrontar la crisis", señaló a Sputnik.



y Canadá, debido a que su cuenta en la empresa online Paypal también fue cerrada por las sanciones.



La plataforma Adobe la utilizaba para enviar su portafolio a los clientes a través de la red Behance, también propiedad de Adobe.



El diseñador gráfico Cristian Fuentes, quien está a cargo de dos empresas de diseño gráfico, una en Venezuela y otra en Colombia, explicó a Sputnik que esta medida también generó un impacto negativo en su trabajo.



"Hoy (lunes) nos llega esta información al correo corporativo y nos dicen que tenemos hasta tal fecha para respaldar todo, cambiar tu cuenta o cerrarla, hoy se nos viene el mundo encima a nosotros", agregó.



Sin embargo, a su juicio no es solo responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos, sino también de los venezolanos.



"Dejamos de luchar para que Nicolás (Maduro, presidente de Venezuela) saliera, y pedíamos que Estados Unidos lo saque, y si esto no nos hace mover y solo quejarnos, estás siendo el invitado de piedra, tenemos que ponernos las manos en el corazón y decir ya nos está afectando a nosotros, a nuestro trabajo, el desempeño de buena calidad ¿qué debo hacer?, muchos dirán que es culpa de Trump, pero no, es culpa del comportamiento del Gobierno venezolano y de muchos venezolanos también", expuso.



Mientras, el periodista Reinaldo Rojas consideró que es injusto que los venezolanos tengan que sufrir las consecuencias de las acciones de los políticos.



"El venezolano está pagando el conflicto y la incompetencia de la clase política, los que queremos trabajar, la gente honesta, son los que estamos resultado afectados", añadió.



La compañía Adobe que ofrece programas muy utilizados en Venezuela indica, además, en el comunicado que tampoco permitirá acceso de software y servicios gratuitos, y destaca que desconoce hasta cuándo suspenderá las cuentas de clientes venezolanos, debido a que la orden ejecutiva de Trump no tiene fecha de caducidad.