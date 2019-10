Cabello a Borrell: Son unos inmorales al pedir elecciones en Venezuela

Credito: PL

7 Oct. 2019 - El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, cuestionó que el ministro de Relaciones Exteriores de España, Joseph Borrell, solicitara la realización de elecciones presidenciales en el país.



“Hoy (lunes) salió el canciller de España a pedir elecciones en Venezuela. Qué inmorales son, no han podido formar gobierno en España y están pidiendo elecciones aquí”, dijo.



Cabello instó al diplomático a que se haga cargo de los asuntos internos de la nación española.



Las declaraciones fueron ofrecidas en la rueda de prensa de la tolda roja donde también cuestionó las medidas económicas que tomó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y que han desatado varias protestas sociales en los últimos días.



“Lamentamos lo que está pasando en Ecuador por culpa del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los tanques no podrán detener los derechos del pueblo y, desde Venezuela, apoyamos a ese pueblo”, dijo Cabello.



“Pedimos respeto por los derechos humanos del pueblo ecuatoriano. Con eso no se aplaca a un pueblo que está dispuesto a ser libre”, expresó en rueda de prensa.



No a la xenofobia



Cabello también rechazó cualquier acto de xenofobia en contra de los venezolanos que se encuentran en los diversos países del mundo.



“Le pedimos a los venezolanos que no caigamos en ese juego, aquí en Venezuela le abrimos las manos, el pecho, el corazón, a las personas vengan de donde vengan”, dijo Cabello.