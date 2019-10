(VIDEO) Earle Herrera: Venezuela ha soportado el peor ataque económico y mediático en su historia

7 Oct. 2019 - Estados Unidos no ha cesado en su violencia contra Venezuela y la Revolución Bolivariana, con ataques de índole mediático, ideológico, económico y cultural que país alguno haya podido soportar en su historia, afirmó este lunes el constituyente Earle Herrera.



Durante el programa Café en la Mañana que se transmite por Venezolana de Televisión (VTV), indicó que esta injerencia directa en los asuntos internos del país bolivariano se ha intensificado en los últimos años, especialmente desde del decreto del expresidente Barack Obama, y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales cada vez más extensas.



“Estos últimos 7 años han sido los más duros porque la violencia de Estados Unidos (EE.UU.) no ha cesado en contra de la Revolución Bolivariana en su ataque mediático, ideológico y cultural que país alguno haya podido soportar en su historia”, expresó Herrera.



El también Diputado a la Asamblea Nacional en desacato afirmó que con la reincorporación de los parlamentarios del Gran Polo Patriótico (GPP) al legislativo venezolano, esta instancia recobró su visibilidad política: “Habían como 300 cámaras el día que decidimos volver; tenían tiempo en soledad”.



“El parlamento parecía un cadáver político, insepulto y cuando llegamos resucitó, parecía que se estaba inaugurando los juegos olímpicos, por eso ellos decían: Ustedes no pueden estar aquí, pero no se vayan; porque nos están dando el oxígeno”, agregó Herrera.



Manifestó que el próximo año habrá elecciones para renovar los curules del parlamento y el objetivo de las fuerzas revolucionarias es ganar la mayoría para restablecer su responsabilidad tal y como lo estipula la Constitución de 1999 que es controlar y legislar.