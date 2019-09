(AUDIO) Analista Ángel Tortolero: "El TIAR no tiene efecto sobre Venezuela"

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

24 sept. 2019 - El analista internacional, Ángel Tortolero, considera que la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), «es nula y no tiene ningún efecto» sobre Venezuela, porque la nación no forma parte del organismo.En el marco de la reunión que mantendrán este lunes los ministros de relaciones exteriores de los países que conforman el organismo, Tortolero afirmó que «el tratado es para defender los países de agresiones externas, no para meterse en asuntos internos de esos países»."Esa invocación es nula de toda nulidad y no tiene ningún efecto, el efecto que sí tiene es escandalizar, seguir con el relato infame para seguir haciendo bulla y diciendo cosas disonantes en los medios de comunicación y tapar realidades", dijo.Tortolero sostuvo que la invocación del TIAR no avanzará porque no cumple con los parámetros establecidos.Ante las acusaciones que ha realizado Colombia en las que vincula al gobierno nacional con grupos irregulares, opinó que «aquí no hay ninguna prueba de que nosotros tengamos amparados a grupos guerrilleros».Comentó que el Estado respeta los conflictos internos de otras naciones y criticó las «agresiones» que sufre Venezuela de parte de la administración Trump.