Canciller Arreaza califica de hipócrita discurso de Trump en la ONU

24 sept. 2019 - El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, calificó de hipócrita el discurso presentado este martes por el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en la 74º Sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



En declaraciones transmitidas por Telesur, desde la sede de la ONU en Nueva York, EEUU, el canciller venezolano señaló que durante su presentación, el presidente Trump manifestó su postura a favor de la soberanía y de la independencia de los países, no obstante, arremetió contra Venezuela y otras naciones que no responden a sus intereses.



«Él (Trump) comienza a interferir en los asuntos internos de los pueblos, a violar la sagrada Carta de las Naciones Unidas. Donald Trump no respeta ninguno de los principios (…) Él hablaba de soberanía y estaban aprobando sanciones contra empresas en Venezuela. Es una gran hipocresía», expresó Arreaza.



Más temprano, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aplicó sanciones contra cuatro empresas propietarias de buques tanqueros, por trasladar petróleo venezolano a Cuba. Las cuatro empresas sancionadas son una de Chipre, país del Oriente Medio, y y tres de Panamá. La compañía Caroil Transport Marine Ltd. tiene su sede en Chipre y opera tres buques: Carlota C, Sandino y Petion.



De igual forma, el canciller Arreaza rechazó los argumentos de Trump dirigidos a la defensa de la libre empresa, debido a que durante su gestión, «se robaron una empresa venezolana como Citgo. Creen en sus intereses».



Por otra parte, recalcó la importancia de defender las normas y bases establecidas en la Carta de las Naciones Unidas, en referencia a los funcionarios diplomáticos que se encuentran en EEUU para participar en la ONU, haciendo referencia a la expulsión de dos funcionarios cubanos que se encontraban en la nación norteamericana.



«Habría que revisar que la sede de la ONU esté en EEUU, porque el país anfitrión no respeta las normas. Por algo está Naciones unidas en Nueva York. O respetan la Carta de las Naciones Unidas, o que se salgan y que la sede no esté acá», sentenció.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 288 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)