El expresidente Lula considera "humillante" la sumisión de Bolsonaro ante EEUU

23 sept. 2019 - El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) considera "humillante" la posición de sumisión del presidente Jair Bolsonaro ante el Gobierno de Estados Unidos, según dijo en una entrevista.



"El papel de Bolsonaro en relación a Estados Unidos es una cosa humillante (…), es de total sumisión, eso no es bueno para Brasil, no es bueno ni para Bolsonaro, la verdad; a nadie le gusta quien no respeta, a nadie le gusta un lamebotas", afirmó el líder izquierdista en una entrevista a la web Operamundi.



Lula también criticó la decisión del líder ultraderechista de nombrar a su hijo Eduardo Bolsonaro, actual diputado federal, como embajador de Brasil en Estados Unidos.



Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro (archivo)



"Yo, sinceramente, no veo ninguna preparación política para que el hijo de Bolsonaro sea esa persona [embajador]; bueno, si él quiere arcar con las consecuencias, que las asuma, es el Senado quien en última hipótesis va a investigar, va a pedir que fría una hamburguesa allí dentro del Senado", ironizó.



Lula aludió al hecho de que Eduardo Bolsonaro trabajó en Estados Unidos en un restaurante friendo hamburguesas, algo que tanto él como su padre argumentaron, bromeando, como méritos para el puesto.



El Senado brasileño deberá votar en las próximas semanas si da luz verde o no al nombramiento, que de momento no se ha formalizado a falta de reunir los apoyos suficientes entre los senadores.



El presidnete de Brasil, Jair Bolsonaro, en EEUU



El expresidente Lula también dijo que sería bueno que el demócrata Bernie Sanders, quien se mostró favorable a la salida de Lula de prisión, ganase las elecciones a la presidencia de Estados Unidos en 2020, pero aclaró que no tiene un candidato favorito.



"Si Bernie Sanders ganase las elecciones sería óptimo; yo no conozco a las personas, así que no puedo hacer apuestas sobre otro país", dijo Lula.



El líder del Partido de los Trabajadores (PT) hizo estas declaraciones desde la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba (sur) donde está preso desde abril del año pasado, cumpliendo una condena de ocho años y diez meses de cárcel por delitos de corrupción y blanqueo de dinero.

