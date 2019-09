Uruguay denunciará al Tiar de aprobarse acción contra Venezuela

El Canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa Credito: AFP

23 sept. 2019 - El canciller Rodolfo Nin Novoa anunció que Uruguay 'denunciará y se retirará' del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) si se aprueba la acción armada en Venezuela, en declaraciones difundidas hoy aquí.



Dijo esperar que esta medida 'radical' no se apruebe y que prospere una postura 'más moderada', en diálogo con el diario La República, a propósito de una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los países integrantes del TIAR, concertada en la jornada en Nueva York.



Uruguay, en dicha instancia, se abstuvo y consideró que la convocatoria busca legitimar la intervención armada Venezuela, evocó la publicación.



Nin Novoa señaló entonces que el Tratado es un instrumento de defensa hemisférica producto de la Guerra Fría, prevé una gama de opciones y que la más radical tiene que ver con acciones coercitivas de carácter militar.



Agregó que los países que apoyaron la convocatoria contra Venezuela 'desconocen el valor intrínseco' de ese tratado, de 1947, que es la 'defensa de los países integrantes ante una agresión externa' y 'mal se podría aplicar' a uno que no lo integra.



A continuación recordó que el TIAR fue invocado cuando la guerra de las Islas Malvinas en 1982, pero no se activó ya que Estados Unidos 'no quiso' porque en ese momento apoyó al Reino Unido.



'Nosotros vamos a oponernos a que este mecanismo, por lo menos en su fase más extrema, se ejecute, que es la intervención directa en el conflicto venezolano' enfatizó, para añadir que el gobierno observará con mucha atención lo que ocurra en esta jornada, pero lo que está claro es que el TIAR no se aplica «cuando un conjunto de países deciden intervenir en otro país que no está en guerra'.



Al término de sus reflexiones, ratificó que 'si esta votación tiene las consecuencias que parecería que pueda tener, lo vamos a denunciar y nos vamos a salir del tratado, con toda seguridad'.

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)