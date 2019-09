Pueblo venezolano entregará este sábado más de 13 millones de firmas #NoMoreTrump

21 sept. 2019 - El pueblo venezolano se movilizará este sábado para entregar a la Comisión Presidencial más de 13 millones de firmas de la Campaña #NoMoreTrump de ciudadanos y ciudadanas que manifestaron su rechazo al bloqueo impuesto contra el país por el gobierno estadounidense.



La actividad se realizará a partir de las 10:00 de la mañana en la avenida Universidad, a la altura de Parque Carabobo, frente a la Fiscalía General de la República, en el centro de Caracas, desde donde partirá la marcha.



Las firmas serán entregadas a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, y al ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, delegación designada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para consignar el documento al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.



El Mandatario Nacional dijo recientemente: “El pueblo de Venezuela dice no más bloqueo, no más sanciones, no más agresión del imperio”.

