(VIDEO) Canciller Arreaza: Gobierno de Colombia irrespeta al secretario general de la ONU

15 sept. 2019 - El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, reiteró este viernes en conferencia de prensa en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, la voluntad del Gobierno Bolivariano para sostener la ruta de diálogo y paz con el Gobierno de Colombia.El ministro Arreaza recalcó la necesidad del respeto entre los dos países vecinos y de encaminarse en la ruta del diálogo, como lo ha solicitado en otras oportunidades el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.“Ojalá pudiésemos respetarnos como es debido, quienes gobiernan en Venezuela y quienes gobiernan desde Colombia (…) el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido dialogo”, expresó el canciller.Asimismo, comentó la disposición del presidente Nicolás Maduro de entablar conversaciones para evitar un conflicto de mayor magnitud en las fronteras que comparten ambos países.“Yo les digo, el presidente Maduro está dispuesto al diálogo con el Gobierno de Colombia para evitar una situación que pueda llevarnos a un conflicto militar (…) para poder coordinar la seguridad en la frontera, tanto de nuestro territorio, como en el de ellos”, aseveró.De igual forma calificó de “falta de respeto” la declaración del presidente Iván Duque en la que dice tener diálogo con Venezuela por medio de la figura de Juan Guaidó, representante de la Asamblea Nacional (AN) en desacato.“Dialogo tiene que haber, pero ¿qué dijo el señor Duque? Dijo, yo tengo diálogo con Venezuela, tengo dialogo con Juan Guaidó (…) ¿Qué falta de respecto es eso con el secretario de la ONU Antonio Guterres?”, manifestó en su fundamentado alegato.En sus declaraciones, el ministro Arreaza aclaró además que las maniobras militares en la frontera son parte del derecho de Venezuela a la defensa, que “no son una provocación” y mucho menos una violación del territorio de ningún país hermano.“Es nuestra obligación constitucional el despliegue militar para proteger nuestro territorio, no es una provocación (…) ¿Quién convocó la aplicación del TIAR?”, expresó el diplomático venezolano.Sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de la Organización de Estados Americanos (OEA) puntualizó que es un instrumento “muerto” y que la intención de aplicarlo en América Latina “no tiene sentido”.“El TIAR está muerto, no tiene sentido para ningún país de nuestra región, jamás lo tuvo”, aseveró el canciller en rueda de prensa en la ONU-Ginebra.