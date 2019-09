(VIDEOS) Arreaza sobre medidas coercitivas contra Venezuela: Ha sido una persecución con especial saña

13 sept. 2019 - Al menos 20 rondas de medidas coercitivas unilaterales se han aplicado contra Venezuela desde el año 2017, algunas dirigidas a individuos y otras -las más graves- contra empresas y activos del Estado, que evidencian una “persecución con especial saña y perversidad”, denunció este viernes el ministro del Poder Popular de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.Durante su participación en el Foro Medidas Coercitivas Unilaterales que se realiza como parte del 42° Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, subrayó que las sanciones contra la industria petrolera para que pueda comercializar crudo o financiarse, tienen un peso muy importante para el Gobierno en la importación de alimentos, medicinas, entre otros que no se producen en el país.“Todo eso está negado para el país, pudiésemos repatriar nuestros dividendos de la empresa Citgo, pero desde 2016 esos recursos no podemos repatriarlos a Venezuela”, agregó el Jefe de la Diplomacia Criolla.Además señaló que dichas medidas coercitivas unilaterales han generado muertes en Venezuela: “Hay expertos como Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs que plantean que entre finales de 2017 cuando empezaron la primera ronda de sanciones contra Venezuela y diciembre de 2018 se registraron 40 mil muertos, porque los primeros meses no pudimos importar los medicamentos para tratamientos para VIH, kits de diálisis, vacunas, entre otros”.Indicó que para la importación de vacunas a finales de 2018 se acordó con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el apoyo técnico, no obstante, esta instancia multilateral tuvo que hacer lobby ante la OFAC (Oficina de Control de Activo de Estados Unidos) para abrir una cuenta para que Venezuela pudiera depositar allí los recursos para importar estos medicamentos.“Se abrió la cuenta, depositamos los recursos en 2018 y cerraron la cuenta; tenemos 7 mil millones en la banca internacional, en efectivo y oro, sin poder moverlos por estas sanciones”, puntualizó.De allí que el canciller venezolana remarcara la especial saña con que estas acciones unilaterales de coerción se aplican contra el pueblo venezolano.