China apoya la soberanía de Venezuela ante injerencias extranjeras

Li Baorong, embajador chino en Venezuela, habla en la conmemoración de los 70 años de la República Popular de China en Caracas, 12 de septiembre de 2019. Credito: HispanTV

13 sept. 2019 - China asevera que apoya a Venezuela para defender su soberanía nacional y denuncia las injerencias de Estados Unidos en los asuntos internos de Pekín y Caracas.



El embajador chino en el país suramericano, Li Baorong, enfatizó el jueves que Pekín rechaza cualquier injerencia exterior en los asuntos internos de Venezuela e insistió en que el problema debe ser resuelto a través de la política y el diálogo y en el marco de la Constitución.



En declaraciones ofrecidas a los medios con ocasión de la conmemoración de los 70 años de la República Popular de China, el diplomático reiteró que China y Venezuela son amigos de confianza mutua y mantienen cooperaciones estratégicas, y denunció la campaña mediática occidental que hay en su contra a fin de tergiversar hechos con fines políticos.



Al respecto, mencionó el caso de las manifestaciones en Hong Kong y alzó la voz para enfatizar que este asunto es puramente interno de China, por lo que instó a EE.UU. y los países occidentales a no intervenir.



“China y Venezuela son víctimas de las prácticas del unilateralismo, el intervencionismo y el matonismo, pero al mismo tiempo son defensores firmes de la democratización de las relaciones internacionales y, la equidad y la justicia internacionales”, resaltó.



Tras la autoproclamación como “presidente encargado” de Venezuela de Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional (AN), en desacato desde 2016, varios países occidentales, en especial EE.UU., pretextando que la reelección del presidente Nicolás Maduro no fue legítima, respaldaron el conato de golpe de Estado del joven opositor.



No obstante, China, entre otros países, ha rechazado el plan golpista de EE.UU. y ha ratificado su apoyo a Caracas ante las “crueles sanciones” y las presiones económicas de Washington.

