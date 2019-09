Julio Chávez: Estamos preparados para un “ataque aéreo”, tras activación del TIAR

El constituyente territorial, Julio Chávez Credito: AVN

12 sept. 2019 - Luego de que la OEA aprobara reactivar el tratado de 'Asistencia Recíproca' entre los países americanos, el constituyente venezolano Julio Chávez alertó a Sputnik que Venezuela podría sufrir un ataque que sirva como "disparador" para una eventual intervención.



La resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) de activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) es “la ratificación de la conducta entreguista de la dirigencia opositora venezolana”, en las palabras del constituyente venezolano Julio Chávez.



El parlamentario apuntó que el TIAR, firmado en 1947 para comprometer a los países de América a asistirse recíprocamente en caso de amenazas extrarregionales, "es un mecanismo que se inscribe perfectamente en la doctrina Monroe, que se estableció fundamentalmente para garantizar la hegemonía militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe".



Chávez cuestionó la legitimidad del TIAR, recordando que las veces en que fue aplicado (en 1962 en Cuba y en 1969 durante la 'Guerra del Fútbol' entre Honduras y El Salvador) tuvo como objetivo solapado "convalidar invasiones, agresiones, masacres y derrocamientos de gobiernos democráticos en el continente".



En la misma línea, el constituyente recordó lo sucedido en 1982, cuando EEUU no apoyó a Argentina durante el conflicto con el Reino Unido por las Islas Malvinas.



La resolución de la OEA, que constituye al Órgano de Consulta del TIAR y convoca a una reunión de cancilleres para la segunda quincena de septiembre, fue aprobada con el voto de 12 de los 18 Estados parte del TIAR. Trinidad y Tobago, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Perú se abstuvieron, mientras Bahamas no participó de la votación.



Venezuela abandonó el TIAR en 2013, cuando el entonces presidente Hugo Chávez alegó que el tratado podía llegar a ser utilizado como justificación de una intervención en su territorio. Sin embargo, la OEA volvió a considerar que el país caribeño está abarcado por el tratado luego de que la Asamblea Nacional, en desacato desde 2016, aprobara en mayo de 2019 una resolución para reintegrar a Venezuela al tratado.



"Se trata de un mecanismo subregional que ha perdido mucha legitimidad con el tiempo. Ha perdido credibilidad entre los pueblos, los países y los gobiernos y algunos ya se están pronunciando en contra de esta violación del derecho internacional por parte de la OEA, que responde a quién le paga, en este caso el imperialismo norteamericano", analizó Chávez.



El constituyente venezolano señaló además que el impulso al TIAR llega a pocas horas de la dimisión del asesor en materia de Defensa de EEUU John Bolton, uno de los máximos impulsores de las acciones estadounidenses contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Para el parlamentario, la expulsión de Bolton es el síntoma de que las acciones contra el Gobierno de Maduro "se han venido estrellando una y otra vez" y "han implementado cualquier cantidad de doctrinas militares y no han tenido éxito".



¿Qué puede esperar Venezuela tras la activación del TIAR?



A pesar de la pérdida de legitimidad del TIAR, Chávez consideró que su reactivación sí puede traer consecuencias militares en contra de Venezuela. En ese sentido, aseguró que los intereses contrarios a Maduro "van a utilizar el territorio colombiano" como plataforma de lanzamiento de ataques a Venezuela.



Chávez mencionó, en ese marco, la instalación en Cúcuta (ciudad colombiana en la frontera con Venezuela) de la empresa militar privada Dyncorp, que "ya está contratando y captando exsoldados venezolanos". Según el constituyente, la empresa está entrenando a unos 1.200 soldados para "intentar incursionar en Venezuela, generar 'falsos positivos' (término utilizado en Colombia para los asesinatos de inocentes a los que se hace pasar por guerrilleros) y culpar a Venezuela de proteger a la guerrilla colombiana".



El constituyente dijo además que estas incursiones podrían darse como "ataques aéreos con bombas teledirigidas" hacia territorio venezolano, por parte de estos grupos. Estos ataques sumados a la acusación a Venezuela de proteger a guerrilleros colombianos serían, según Chávez, "el disparador" para que se active el TIAR.



"Por supuesto que esta agresión va a ser respondida con toda contundencia por nuestro Ejército, que ya está apostado a lo largo y ancho de los 2.120 kilómetros de frontera que tenemos con Colombia", aseguró el constituyente.

