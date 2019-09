(VIDEO) Campaña "No more Trump" supera las 10 millones de firmas

6 sept. 2019 - El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó el jueves que la recolección de firmas de la campaña antibloqueo No More Trump (No Más Trump) logró superar las 10 millones de firmas.Estas declaraciones las ofreció Cabello en la ciudad de Caracas, capital venezolana, en el marco de la celebración de un evento público para asentar las bases de esta campaña contra las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), al país bolivariano."Ya pasamos de diez millones de firmas, rumbo a los trece millones que el compañero Jorge Rodríguez recibió por instrucciones del presidente Nicolás Maduro como meta", anunció el funcionario venezolano.Además afirmó que, a su juicio, "la mejor prueba de que queremos paz es esto que estamos haciendo, recogiendo firmas".Las rúbricas de los ciudadanos que se han sumado a la campaña serán entregadas, junto a un manifiesto en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres.Cabello además aseveró que la campaña se está realizando "para que el mundo sepa que en Venezuela hay un gran movimiento que trabaja por la paz, en rechazo a la pretensión imperialista del que se hace llamar emperador, Donald Trump, en rechazo a sus cómplices"."Nuestro pueblo se ha organizado en todos los rincones del país y nos seguimos organizando todos los días para defender nuestra patria, sin agredir a nadie, queremos paz y tranquilidad", apuntó.La meta establecida para No More Trump es de 13 millones de firmas, tope que está próximo a ser cumplido, según destacó Cabello."Esta prueba la vamos a superar con 20 puntos. Invito a firmar en estos días que quedan para lograr la meta de 13 millones para decirle No More Trump", aseveró.