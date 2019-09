Empresa china HQC suspende operaciones en Venezuela para evitar sanciones de EEUU

4 sept. 2019 - La empresa china China Huanquiu Contracting & Engineering Co. (HQC) informó a sus proveedores la decisión de retirarse de Venezuela para evitar verse afectada por las sanciones de Estados Unidos contra esa nación, dijo una fuente de la empresa a Sputnik.



"El día de hoy (miércoles) la empresa se retiró y la información tomó por sorpresa a todos, incluso a los proveedores de productos químicos a quienes notificaron que deben abrir una cuenta en un banco nacional chino, que no utilice el sistema Swift, si quieren que les paguen las facturas pendientes", indicó una fuente de la empresa a esta agencia.



HQC estaba a cargo del proyecto de expansión de la empresa mixta entre China y Venezuela Sinovesa, ubicada en el estado Anzoátegui.



La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) había informado en julio que con el proyecto de expansión se preveía elevar la producción de Sinovesa de 105.000 a 165.000 barriles por día (bpd).



Aunque el proyecto ya estaba casi concluido, informaron fuentes de la empresa a Sputnik, aún no ha sido entregado.



"El proyecto de expansión en Sinovesa, Planta Mezcla Jose, estaba en su fase final, y los trabajos en Morichal, estado Monagas, que estaban iniciando, también fueron paralizados, todos los trabajadores chinos abandonaron sus labores", señaló.



Según reportes de medios locales, HQC decidió suspender operaciones por no haber recibido pagos acordados por 52,14 millones de dólares, para cubrir las obras complementarias para el incremento de producción de crudo extrapesado.



En los últimos meses, EEUU ha incrementado su presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro aprobando sanciones contra varios organismos, entre ellos el Banco Central y la estatal Petróleos de Venezuela.



PDVSA no respondió a esta agencia las consultas realizadas sobre la suspensión de operaciones de la empresa china.