Rusia rechaza creación de gobierno paralelo en Venezuela

4 sept. 2019 - La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova anunció este miércoles que el Estado ruso repudia el intento de la oposición venezolana en formar un Gobierno paralelo.Estas declaraciones van en respuesta al anuncio de la creación de una oficina de Asuntos Venezolanos en la embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en Colombia, la cual consideran como ilegítima, de acuerdo con las declaraciones de la portavoz rusa.Además, la portavoz reiteró que la oposición venezolana está intentando crear "una realidad pseudo-legal que empeora la polarización de la sociedad venezolana, dilata la búsqueda de una solución negociada que tanto necesita Venezuela para mejorar la situación humanitaria y retornar a la vía de desarrollo sostenible".El apoyo que han tenido los encargados de Guaidó por la parte estadounidense, confirma que la "Casa Blanca no está dispuesta a permitir que los propios venezolanos consensúen una solución política", así lo dijo la funcionaria rusa."Según se afirma en la declaración del Departamento de Estado de EE.UU., Washington planea utilizar esta oficina para legitimar los contactos con el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó y continuar presionando el Gobierno legítimo de Caracas. Se trata de una institución absolutamente ilegítima", aseguró Zajárova.Guaidó designó al diputado exiliado en Colombia, Julio Borges, como comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, a Humberto Prado como comisionado para los Derechos Humanos, a Alejandro Plaz como comisionado para el Desarrollo Económico y a Javier Troconis para la gestión y recuperación de activos."Todo esto confirma que la Casa Blanca no está dispuesta a permitir que los propios venezolanos consensúen una solución política a sus discrepancias internas con el respeto estricto de la Constitución", apostilló Zajárova.En ese contexto, recalcó que Rusia y otros países afines seguirán repudiando que se imponga el control externo a Estados soberanos.Además, dijo, "continuaremos instando al cumplimiento estricto de las normas y los principios del derecho internacional" en la cuestión venezolana.La vocera afirmó que Rusia considera ilegítima la apertura de la oficina diplomática de EEUU para Venezuela en Colombia.Desde enero del año en curso, el Gobierno estadounidense ha mantenido un asedio en contra de Venezuela, al no reconocer el gobierno legítimo y democrático del presidente Nicolás Maduro y al apoyar económicamente a la oposición radical venezolana en reiterativos intentos de golpe de Estado.