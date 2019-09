Campaña No More Trump alcanza 9 millones de firmas

Continúa campaña “No Más Trump” Credito: Prensa PSUV

4 de septiembre de 2019.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este martes que la jornada de firmas de la campaña No More Trump (No Más Trump), ascendió a 9 millones de rúbricas estampadas de la voluntad de los venezolanos que se expresan contra el bloqueo económico promovido por el Gobierno de Estados Unidos.



"A propósito de la recolección de firmas No More Trump, hoy estamos llegando a 9 millones de firmas del pueblo de Venezuela diciendo no al imperialismo, no al bloqueo. Vamos rumbo a los 10 millones o más", expresó Maduro, durante un acto en la Academia Militar en Fuerte Tiuna, Caracas.



No More Trump (No Más Trump) es una campaña impulsada a principios de agosto en rechazo al decreto ejecutivo firmado por Donald Trump, donde los venezolanos estampan su firma las cuales serán entregadas este mes al secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y la meta es alcanzar 13 millones de rúbricas.



Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)