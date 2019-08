Campaña "No more Trump" alcanza las ocho millones de rúbricas

No más Trump, campaña de firmas Credito: Agencia Venezolana de Noticias (AVN)

31 de agosto de 2019.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó este viernes que la campaña No More Trump (No más Trump) – impulsada a principios de agosto en rechazo al decreto ejecutivo firmado por el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump–; ya cuenta con ocho millones de firmas.



"Apenas en dos semanas la campaña ha llegado a más de 8 millones de firmas ¡En tiempo récord! (...) Bajo ningún formato, modalidad y bloqueo han podido ni podrán con Venezuela", expresó el jefe de Estado venezolano en transmisión conjunta de radio y televisión desde el Hotel Alba Caracas, donde se desarrollará hasta este sábado el I Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras.



En este sentido, felicitó al pueblo venezolano por la demostración de valentía, conciencia y lucha ante las arremetidas de EEUU, a través de un bloqueo económico, financiero y comercial, que ha generado pérdidas millonarias así como la dificultad de adquirir insumos médicos y alimentos para atender las necesidades del pueblo venezolano.



A inicios de agosto, la administración de Trump, a través de un decreto ejecutivo, aprobó nuevas restricciones contra la República Bolivariana de Venezuela, en la que se ordena congelar todos los bienes y activos que se encuentran en el país, así como la prohibición de realizar transacciones comerciales y financieras.



Ante esta nueva arremetida, desde el pasado 10 de agosto, se lleva a cabo una jornada mundial de recolección firmas, que serán entregadas al secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, el próximo mes de septiembre. La meta es alcanzar 13 millones de rúbricas.



La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)