Naves militares rusas podrán atracar en puertos venezolanos

20 agosto 2019 - Las relaciones entre Rusia y Venezuela están configurando un nuevo paradigma de acercamiento entre ambas naciones, ante lo abrasivo que han resultado las sanciones económicas y financieras contra Venezuela. En abril, por ejemplo, ambos Estados acordaron dejar de usar el dólar en sus transacciones comerciales. Además, se prevé la intensificación de la cooperación a los fines de blindar la seguridad y defensa. En tal sentido, los ministros de Defensa de Rusia y Venezuela, Serguéi Shoigú y Vladimir Padrino López, respectivamente, suscribieron acuerdos para incrementar la cooperación militar.



Nuevos acuerdos



¿En qué consisten tales convenios? En primer término, contemplan desde “visitas de buques de guerra a los puertos de ambos Estados” hasta afianzar la cooperación técnico-militar-. “Hemos firmado un acuerdo que permite a ambos países calar buques de nuestras armadas en los respectivos países. Eso incrementará este relacionamiento; ya hemos experimentado este tipo de ejercicios con aviones estratégicos, bombarderos estratégicos rusos de tipo Túpolev”, dijo Padrino López en un video publicado en la cuenta Twitter de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En síntesis, las nuevas alianzas se traducirán en más intercambio “en materia de educación, capacitación y ejercicios combinados en los ámbitos terrestres, acuáticos y aéreos”.



A lo anterior se suma que ambas Fuerzas Armadas se encuentran evaluando la posibilidad de incorporar cadetes venezolanos a la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas Rusas, para que vayan a estudiar con el fin de prepararlos en el idioma y en otras áreas de interés militar.



Vale destacar que, desde el año 2001, ambas naciones han suscrito acuerdos de cooperación, que “se ha, ido fortaleciendo día tras día”, tal como lo aseveró el titular de la cartera de Defensa de Venezuela, quien aseguró además que nuestro país resistirá las presiones estadounidenses, a las que calificó de intentos sostenidos de Washington de violar la ley internacional.



¿Por qué Rusia?



Actualmente, a juzgar por los hechos, se está dando una suerte de resurgimiento de confrontación bipolar Rusia- EE UU. O, al menos, de algunas de sus expresiones: mostrarse los dientes, acusaciones, amenazas, injerencia en la política nacional, conspiraciones… Moscú y Washington reeditan, en el siglo XXI, la rivalidad que caracterizó a la Guerra Fría. Y mientras el Gobierno de Vladímir Putin apoya al actual presidente Nicolás Maduro, al que ha enviado ayuda militar y económica para sujetar la economía, la Administración Trump defiende los intentos del autoproclamado Juan Guaidó para desalojar del poder al mandatario venezolano. Para lograr tal cometido, asfixia la economía con el boicot del petróleo venezolano, sin descartar la posibilidad de tomar medidas adicionales que hace rato “están sobre la mesa”.



¿Por qué nuevamente la tensión entre Rusia y EE UU? La ecuación se resuelve de forma sencilla: Rusia es uno de los principales aliados del Gobierno venezolano, relación que ha sido una de las críticas de la administración del presidente Donald Trump. Vale señalar que ha sido precisamente John Bolton, asesor para la Seguridad Nacional (el mismo que según Trump “quiere bombardear a todo el mundo”), quien aseguró: “Hará una gran diferencia para Estados Unidos económicamente si podemos tener empresas petroleras invirtiendo de verdad y produciendo las capacidades petroleras en Venezuela”. Esto hace recordar la emblemática frase: “Es el petróleo, estúpido”. De igual modo, manifestó que para llevar a cabo tal cometido es necesario derrocar al presidente venezolano, maniobra definida por Bolton como una “oportunidad de negocios”.



Sin embargo, Rusia tiene ingentes inversiones en Venezuela, de forma especial en la Faja Petrolífera del Orinoco, y ha señalado a través de sus voceros que no permitirá que estas se vean afectadas por la injerencia de EE UU. En este contexto, el poder militar ruso es el más potente de Europa. Hoy en día las tropas activas son aproximadamente de 768.000 hombres y en la reserva hay cerca de 1 millón 578 mil 573. Tales cifras no incluyen las fuerzas especiales.



Por su parte, a los fines de justificar su accionar, Bolton reivindica que la Doctrina Monroe, “América para los americanos” está más viva que nunca. Esta directriz estableció, en 1823, que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requería de la intervención de EE UU. La pretendida intervención rusa en Venezuela (a decir de la posición estadounidense) requiere, por tanto, una respuesta. De allí que se apele a mecanismos como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) o la activación del modelo de seguridad colectiva: si un país se ve bajo amenaza, el resto actuará en defensa de los intereses del bloque.



Alianza progresiva



Entre marzo y junio de este año, tres aviones rusos llegaron al país trasladando técnicos militares “para dar mantenimiento reglamentario” a los equipos que Moscú ha suministrado a Venezuela. De manera tal que no se trata en modo alguno de un aumento de la presencia militar rusa en territorio venezolano.



Igualmente, el Gobierno venezolano inauguró el pasado 29 de marzo un centro de simulación de vuelos de helicópteros en el estado Yaracuy, en cooperación con la nación euroasiática. Esta instalación ofrecerá entrenamiento para pilotar los helicópteros Mi-17V-5, Mi-35M y Mi-26T. Fue construido en el marco de un contrato entre Rosoboronexport y la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim).



Los helicópteros rusos suministrados a Venezuela pueden usarse tanto en operaciones contra el narcotráfico o el contrabando como en tareas de rescate, evacuación o entrega de cargas humanitarias en zonas remotas.



Cabe recordar que, según Washington, Venezuela es una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional y su política exterior. Frente a esto, “la Federación de Rusia, ha demostrado su solidaridad con Venezuela, que está siendo agredida perversamente por EE UU, tratando de imponerle bloqueos y sanciones”, ha señalado el ministro de Defensa venezolano.



