(VIDEO) Presidente Maduro afirma que Gobierno Nacional mantiene contactos con el gobierno de EEUU

20 agosto 2019 - El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró este miércoles que el Gobierno Nacional mantiene contactos con el gobierno de Estados Unidos (EEUU), debido a las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra la Patria y las amenazas de un bloqueo naval y aéreo por parte de Donald Trump.



"Voy a contar algo que es secreto, nadie lo puede saber", manifestó Maduro antes de informar sobre los contactos.



"Desde hace meses tenemos contactos, así como he buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la fórmula de que (Donald) Trump escuche a la Venezuela de verdad, y con respeto escuche la verdad de la revolución del siglo XXI (...) Confirmo que desde hace meses hay contacto con altos funcionarios de Trump con funcionarios del gobierno que yo presido para buscar regular este conflicto. Para buscar un proceso de regularización de conflicto con el imperio norteamericano", expresó el jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión.



Reiteró que el acercamiento entre la Administración Trump y su Gobierno se ha producido bajo su "autorización expresa, directa, varios contactos, varias vías, para buscar regular este conflicto".



El presidente acotó que los contactos con el presidente estadounidense pretenden que "logre entender la verdad" que, según él, "le tapan sus funcionarios y colaboradores", ya que "le venden una Venezuela de mentira y sobre esa base conspiran, amenazan, agreden, sancionan".



"Si ustedes nos agreden, nosotros resolvemos, nosotros respondemos, no nos vamos a quedar callados", indicó el jefe de Estado.





