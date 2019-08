Cierran cuentas bancarias de CECODAP en EEUU, ONG cuya dirigencia es opositora al Gobierno venezolano

Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap (Centros Comunitarios de Aprendizaje).

20 agosto 2019 - Las cuentas bancarias de la organización de Derechos Humanos de la niñez y la adolescencia (Cecodap) han sido cerradas a causa de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el Gobierno estadounidense, presidido actualmente por Donald Trump, contra Venezuela.



El coordinador general de la organización humanitaria Cecodap, Carlos Trapani, indicó al medio The Wall Street Journal (WSJ) “que creía que las cuentas bancarias de su organización se cerraron como resultado de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela”.



Durante más de 25 años, Cecodap había mantenido dos cuentas bancarias en territorio estadounidense con el Banco Mercantil SA, con sede en la capital venezolana. Sin embargo, “el banco recientemente escindió sus operaciones en Estados Unidos, que pasaron a llamarse Amerant Bancorp Inc”, explicó Trapani.



El artículo del WSJ, publicado el 16 de agosto, explica que el año pasado Amerant le informó a Cecodap que cerraría la cuenta de ahorros de la organización. En marzo la institución anunció que también cerraría su cuenta corriente restante. Trapani le aseguró al medio estadounidense que su ONG no recibió alguna explicación.



“El banco simplemente citó una cláusula en el contrato de cuenta que indicaba que podía cerrar la cuenta unilateralmente en cualquier momento”, agregó.



Trapani, había culpado al Estado venezolano de no generar recursos para la atención de niños, niñas y adolescentes, pero ahora le salió el tiro por la culata y entendió que el bloqueo criminal e inhumano del imperialismo es una realidad que afecta en gran medida a los más vulnerables.



El pasado mes de mayo, el abogado y Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, denunció que el bloqueo impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, atentaba contra la atención a pacientes que requerían trasplante de médula ósea.



Sin embargo, Cecodap y el coordinador general de esa organización humanitaria negaron sus denuncias sobre el impacto del asedio de la Administración Trump que tiene incidencia en las cuentas bancarias de Venezuela. “Hoy sufren en carne propia las consecuencias de las ʽsancionesʼ”, indicó Devoe a través de su cuenta en la red social Twitter.