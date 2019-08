Rusia advierte a EEUU contra intentos de imponer bloqueo naval a Venezuela

"Advertimos a Washington contra medidas precipitadas".

20 agosto 2019 - El viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, aseguró que su Gobierno ha advertido a Estados Unidos contra un posible bloqueo a Venezuela.



"Advertimos a Washington contra medidas precipitadas", dijo Riabkov a Sputnik.



Este asunto, agregó, será debatido en la reunión que sostendrán el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, y la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, este 20 de agosto en Moscú.



Otros de los temas que se abordará, indicó, serán las sanciones ilegales de Washington contra el país latinoamericano.



Un portal web estadounidense afirmó que el presidente norteamericano, Donald Trump, había propuesto a sus asesores estudiar un bloqueo marítimo a Venezuela.



Además, el viceministro ruso destacó que Moscú exige a Washington que se abstenga de impedir la reanudación de las negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y la oposición en Barbados.



"Volvemos a llamar a Estados Unidos a abandonar sus ambiciones imperialistas, sus intentos de imponer ciertos esquemas o modelos de desarrollo interno a un Estado soberano y, al fin y al cabo, a centrarse en no interferir en el proceso de negociaciones, sino contribuir a su avance eficaz", dijo Riabkov.



Expresó que EEUU deliberadamente socava una posible reanudación del diálogo entre Caracas y la oposición.



"Existe una perspectiva, según lo entendemos, de continuar el proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana, y las acciones como las implementadas por Washington reflejan un rumbo hacia el torpedeo deliberado de tales negociaciones", indicó.



El 14 de agosto, una delegación del Gobierno de Noruega arribó a la capital venezolana para intentar reanudar las conversaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición, que comenzaron en mayo pasado con la mediación de Oslo para buscar una salida a la crisis política que enfrenta esa nación sudamericana.



Dos de los encuentros se llevaron a cabo en Oslo y los últimos tres tuvieron lugar en Barbados.



Sin embargo, el 7 de agosto, el presidente Nicolás Maduro anunció que su delegación no asistiría a una nueva ronda de conversaciones que se celebraría en Barbados entre el 8 y 9 de agosto, ante las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela.

Relaciones bilaterales entre Venezuela y Rusia



Delcy Rodríguez, examinará con el canciller ruso Lavrov las relaciones bilaterales y la implementación de los proyectos conjuntos, informó el Ministerio de Exteriores de Rusia.



En un comunicado, la Cancillería rusa confirmó que "el 21 de agosto en Moscú se celebrarán negociaciones entre el ministro de Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, y la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez".



Rodríguez y Lavrov "intercambiarán opiniones sobre las relaciones bilaterales, la implementación de grandes proyectos conjuntos en los ámbitos de economía, ciencia, altas tecnologías y cultura", dice la nota.



El texto indica que "también está previsto examinar vías para coordinar las posturas en la escena internacional, la situación en Venezuela y dentro de ella, así como reiterar el apoyo a una solución pacífica de las divergencias políticas en este país", concluye el texto.



Asimismo, Riabkov afirmó que Rusia y Venezuela no discuten ayuda económica sino el aumento de la cooperación bilateral, incluyendo en la industria minera e ingeniería.



"No debatimos ayuda económica, sino cooperación económica", resaltó.



El diplomático precisó que los dos países continúan "trabajando sobre toda una serie de proyectos, hay ámbitos donde surgen nuevas oportunidades, son áreas de la industria minera, algunos proyectos en el área de la ingeniería".



También se lleva al cabo el trabajo sobre los suministros del grano ruso a Venezuela "en volúmenes bastante grandes".



Rodríguez llegó de visita a Moscú el 19 de agosto con el fin de "estrechar alianzas estratégicas" entre Venezuela y Rusia, según informó en un comunicado la vicepresidencia del país sudamericano.



La vicepresidenta viajó en compañía del ministro para Economía y Finanzas, Simón Zerpa; el viceministro para Europa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE), Yvan Gil; y la vicepresidenta del Banco Central de Venezuela (BCV), Sohail Hernández.



El 19 de agosto Rodríguez se reunió con el vice primer ministro ruso para la industria de defensa, Yuri Borísov.





