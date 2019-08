Un senador ruso sugiere al mundo que imponga sanciones a EEUU por Venezuela

El senador ruso Konstantín Kosachov.

19 agosto 2019 - El senador ruso Konstantín Kosachov planteó a la comunidad internacional imponer sanciones a Estados Unidos por sus restricciones económicas a Venezuela.



"Es momento de que la verdadera comunidad internacional imponga sanciones por la coerción económica a actos políticos para complacer a las fuerzas externas", dijo el legislador al comentar la supuesta intención del Gobierno estadounidense de establecer un bloqueo marítimo de Venezuela.



Más temprano, el sitio web estadounidense Axios afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había planteado a sus asesores estudiar el bloqueo marítimo del país latinoamericano.



Kosachov recalcó que las sanciones estadounidenses causan la muerte de pacientes civiles en Venezuela y los responsables de esas muertes no parecen detenerse.



El parlamentario constató que no es la primera vez que Trump estudia la idea de un bloqueo marítimo a Venezuela, similar al impuesto a Cuba en 1962.



Por el momento, dijo Kosachov, el Pentágono no considera realista esa opción ya que Venezuela no es una isla como Cuba y es poco probable que funcione.



"Sin embargo, el mismo hecho de que esa idea peligrosa y absurda se rechace solo por razones técnicas no atenúa la situación", recalcó.



Subrayó que Rusia y otros países que llevan a cabo una política exterior independiente condenan con firmeza cualquier medida de presión externa contra Venezuela, cuya única "culpa" fue atreverse a ser un Estado soberano y articular su propia política interna y exterior.



"[EEUU] no puede perdonar tal 'mundo civilizado', ese eufemismo común para Occidente y sus estados dependientes", aseveró.



Kosachov catalogó las sanciones estadounidenses contra Venezuela como un acto de agresión económica.



El senador recordó que la Casa Blanca declaró a principios de agosto que ya ha impuesto 30 paquetes de sanciones contra unos 200 ciudadanos y empresas de Venezuela.



El legislador alertó que los venezolanos no pudieron adquirir en el extranjero decenas de cargamentos de medicamentos y alimentos a causa de las sanciones y la confiscación de sus fondos.



Así, indicó, no pudieron llegar al país 300.000 dosis de insulina pagadas por el Gobierno venezolano ya que un banco estadounidense se negó a realizar la transacción.



"El año pasado la entidad financiera Euroclear confiscó 1.650 millones de dólares de Venezuela, un dinero destinado a la compra de alimentos y medicamentos", recordó.



Se informó, señaló, que ese bloqueo fue la causa de la muerte de al menos 40.000 venezolanos en los últimos tres años.



Con todo, dijo Kosachov, después acusan al Gobierno venezolano de crueldad y de ineficiencia económica, un Gobierno al que le privan de fondos por disposición de Occidente que luego atribuye esas medidas a la comunidad internacional.

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/economia/201908191088420214-senador-ruso-sugiere-al-mundo-que-imponga-sanciones-a-eeuu-por-venezuela/)