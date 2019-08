Según Agencia Axios:Trump proponía el bloqueo marítimo de Venezuela

19 agosto 2019 - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció a sus asesores estudiar el bloqueo marítimo de Venezuela, aseguró el portal de noticias Axios.



Según escribe este medio, citando cinco fuentes anónimas del Gobierno, el mandatario norteamericano propuso desplegar buques de la Armada a lo largo del litoral venezolano para impedir la entrada de productos a ese país.



El Departamento de Defensa, dice el sitio web, desechó esa idea al considerar que era inconsistente desde el punto de vista legal y requeriría muchas fuerzas de la Armada estadounidense.



El medio enfatizó que el Pentágono no tomó en serio esa propuesta de Trump ya que estimó que no era muy práctica.



Este mes Trump respondió positivamente cuando un periodista le preguntó si examinaba la posibilidad de bloquear a Venezuela, aunque no ofreció detalles.



Una de las fuentes de Axios afirmó que para el bloqueo se necesitaría más recursos de lo que la Armada puede aportar.



El medio afirma también que funcionarios de la Casa Blanca le aseguraron que Trump no iba a enviar tropas terrestres a la región.



Axios indica que Trump está decepcionado por el fracaso de la oposición venezolana que no pudo derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 235 veces.