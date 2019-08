(VIDEO) Lula: "Todo lo que sucede en Brasil tiene el dedo estadounidense"

16 agosto 2019 - El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva denunció hoy que los acontecimientos que ocurren en Brasil, desde el golpe de Estado contra la exmandataria Dilma Rousseff en 2016, están relacionados con el desempeño del Gobierno de Estados Unidos.

'Todo lo que está pasando tiene el dedo de Estados Unidos que gobierna a (exjuez y ministro de Justicia) Sérgio Moro más que su esposa', dijo Lula en uno nuevo diálogo con el periodista Bob Fernandes, de TVE Bahía, citado por la página oficial del Partido de los Trabajadores (PT) y que será transmitido íntegramente este viernes.



Esta es la primera entrevista que el exgobernante concede a la televisión pública desde que pasó a cumplir condena el 7 de abril de 2018 en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, por supuestos hechos de corrupción.





El exdirigente obrero admitió que desconoce cómo la información revelada en las últimas semanas por el sitio web The Intercept llega a los ministros del Supremo Tribunal Federal y que, después de escuchar los mensajes entre Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, esa corte superior puede hacer una corrección en el proceso que lo sentenció.



Respecto a Dallagnol, cree que 'desde el día en que pronunció una conferencia de prensa diciendo que no tenía pruebas contra mí, sino solo convicciones, el Consejo Nacional del Ministerio Público tenía que haberse llevado a ese niño'.



Con respecto a la política económica en el país, el fundador del PT declaró que el ministro Paulo Guedes tiene la intención de 'destruir la economía brasileña', y preguntó '¿dónde están los militares nacionalistas?'.



Sobre la operación anticorrupción Lava Jato, refirió que 'los denunciantes fueron premiados' sin probar lo que dijeron.



Indicó que toda su vida había sido investigada y sus exposiciones no fueron clandestinas como las de Dallagnol.



Al cuestionar la parcialidad de la televisión Red Globo en la cobertura periodística, el exsindicalista apuntó que el presidente Jair Bolsonaro fue el monstruo que surgió, pero no fue lo esperado.



Remarcó que 'no tuvieron el coraje de lanzar a Luciano Huck. Y hasta ahora, sorprendentemente, 14 de agosto, Globo no ha tenido la paciencia de publicar los mensajes revelados por The Intercept' que ponen en duda la imparcialidad de Moro cuando fungió como magistrado federal.

Fuente: TVE Bahía