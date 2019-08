Diosdado Cabello advierte al candidato argentino Alberto Fernández: "No vaya a creer que lo están eligiendo porque es él"

15 agosto 2019 - El mundo habla de las elecciones en la Argentina. Este jueves, Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y mano derecha de Nicolás Maduro, se refirió al triunfo de Alberto Fernández en las elecciones primarias pero le lanzó una advertencia al candidato a presidente del Frente de Todos.



"No vaya a creer que lo están eligiendo porque es él", analizó el dirigente político, haciendo referencia a que se trata de una elección contra la ideología política del gobierno de Mauricio Macriy contra el neoliberalismo, y no en relación a Cristina Kirchner como muchos especulaban.

"Hubo elecciones en Argentina. Me alegro mucho por el esfuerzo y el valor del pueblo. Ojalá que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él. Lo hacen porque rechazan al neoliberalismo. El único que entendió fue Néstor Kirchner y se ganó el corazón de todo el continente", manifestó en su programa televisivo, Con el Mazo Dando.



Alberto Fernández tomó distancia del presidente Maduro



En días recientes el candidato Alberto Fernández manifestó en varias entrevistas realizadas por medios argentinos que "Venezuela es un gobierno autoritario. Un gobierno que ha cometido abusos", citando el informe de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, indicando que "Nicolás Maduro no garantiza la institucionalidad de Venezuela".

El gobierno venezolano ha puesto en entredicho el informe de la Alta Comicionada Bachelet al estar plagado de mentiras y manipulaciones,de datos inexactos y falsos.



Finalmente Cabello pidió "unidad política y humildad para luchar contra el imperialismo". "Hay algunos que llegan ahí y se olvidan. Solos no podrían jamás, nosotros podremos enfrentar al imperio si estamos unidos", concluyó.