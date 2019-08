Rusia denuncia plan para entrenar a supuestos refugiados venezolanos en base militar británica en Guyana

15 agosto 2019 - Este jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia denunció un plan para entrenar a supuestos “refugiados venezolanos” en una base militar británica en la República Cooperativa de Guyana, con la intención de desplegarlos en el país suramericano para perpetrar actos violentos.“A una base militar británica en Guyana han sido trasladados ya decenas de supuestos refugiados venezolanos, pero lo cierto es que se trata de gente que llegó a ese lugar para recibir entrenamiento e integrar grupos de sabotaje y espionaje”, señaló la funcionaria de la Cancillería rusa, María Zajárova.La portavoz indicó que “los británicos están culminando la construcción de esa base militar en una de las islas en la desembocadura del río Esequibo -ubicado en la frontera entre Guyana y Venezuela-” presuntamente con el pretexto de combatir “el contrabando de armas y drogas”. No obstante, alertó que la premisa final es desplegar a esos grupos en territorio venezolano para desestabilizar la situación y perpetrar actos terroristas.Cabe destacar que esta acusación de la Cancillería rusa coincide con la denuncia de este miércoles del presidente Nicolás Maduro, en la que señaló que desde Colombia se prepara una nueva conspiración para atentar contra la paz y democracia de Venezuela.Antecedentes entre Venezuela y GuyanaEn diciembre de 2018, el ministro británico de Defensa de entonces -actual secretario de Estado para Educación-, Gavin Williamson, ratificó que el país monárquico buscaría establecer nuevas bases militares en El Caribe, una vez que abandone el bloque de la Unión Europea.Ambos países mantienen un reclamo por el territorio Esequibo desde 1966 -aunque las tensiones comenzaron en 1899- cuando Venezuela fue despojada de 160.000km², y que fue señalado por el gobierno venezolano como el “Laudo Arbitral de París”, donde Reino Unido cedió ilegalmente el territorio a la Guyana Británica.Cruzada mediática contra VenezuelaLa portavoz rusa cuestionó además la campaña mediática para desestimar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro.Señaló que los medios de comunicación dominantes -en su mayoría estadounidenses- continuamente difunden acusaciones contra Venezuela de ser “una de las mayores narcoamenazas para Estados Unidos”, algo que puntualizó la diplomática, es totalmente absurdo.Asimismo, exhortó a la prensa internacional a consultar los informes emitidos por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -Unodc, por su sigla en inglés-, los datos de las organizaciones no gubernamentales y el informe anual del propio Departamento de Estado norteamericano.“Si leyeran esos informes, estaría claro donde se encuentran los principales países proveedores de drogas en el hemisferio occidental, pero no es Venezuela, aunque los medios, en primer lugar estadounidenses, inventaron y propagan activamente que precisamente Venezuela es la culpable de todos los males en la región”, recalcó Zajárova.Esos mismos medios, constató la funcionaria rusa, silencian e invisibilizan los logros y avances del gobierno venezolano en la lucha contra el narcotráfico.Según datos registrados por organismos internacionales, entre 2005 y 2018, los cuerpos de seguridad de Venezuela decomisaron 700 mil toneladas de drogas en las zonas fronterizas que comparte Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana.