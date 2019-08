(VIDEO) Constituyente Earle Herrera: EEUU se dio cuenta que Venezuela no está sola

12 agosto 2019 - El constituyente Earle Herrera, durante su alocución en la sesión realizada este lunes en la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que Estados Unidos se dio cuenta que Venezuela no está sola y agradeció a los pueblos del mundo por la solidaridad con el país.Aseguró que si se pone a nombrar las muestras de solidaridad de cada país, “pasamos toda la tarde aquí. Muchas gracias a los pueblos del mundo por la solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela”.Dijo que “hoy hablo en nombre de 30 millones de venezolanos sancionados por el imperio de Estados Unidos. Este bloqueo es contra todos”.Expresó que los presidentes de la derecha latinoamericana han caído uno tras otro, y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue en Miraflores. «La presidencia de Iván Duque es más ficticia que la del autoproclamado que tenemos aquí» añadió.Los pueblos de América comienzan a despertar, «le hemos dado dos golpecitos al Grupo de Lima, México y Argentina. ¡Es el despertar de los pueblos¡ Hay vientos de cambio y los pueblos sabios retoman su camino, no ir a EE.UU. o Suiza no nos importa, pero no poder visitar la Argentina de Evita y Gardel si da nostalgia, al parecer terminará pronto y podremos volver” expresó Herrera.También resaltó el empeño de los medios de comunicación y la oposición venezolana de hacer ver el bloqueo como inofensivo, sin importancia, con la finalidad de que el pueblo crea “que estamos mal por culpa de Nicolás Maduro”.Destacó la importancia de detenerse a analizar si en 20 años existe un día en que la derecha no saboteara la gestión y haya dejado trabajar al comandante Hugo Chávez o al presidente Nicolás Maduro, “es una agenda única dentro y fuera de Venezuela”.El constituyente aseveró que las medidas coercitivas de EE.UU. contra Venezuela, existen desde la llegada al poder del presidente Hugo Chávez y no son como hacen creer que son, contra algunas personas, sino contra todo un país “porque esa sanción es para todos los venezolanos”.Informó que el pasado domingo el Jefe de Estado, envió un mensaje que decía que Venezuela tiene el derecho al futuro, “nosotros tomamos el futuro y vamos hacia adelante con la Revolución Bolivariana por encima de los bloqueos”, concluyó.