Movimientos sociales y políticos del mundo respaldaron al pueblo venezolano por bloqueo de EEUU

10 agosto 2019 - Movimientos sociales, organizaciones revolucionarias e intelectuales de todo el mundo manifestaron este sábado su respaldo al pueblo venezolano y al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la campaña internacional "No Más Trump, No More Trump" para rechazar el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra nuestra nación.



Por la red social Twitter, expresó su respaldo al pueblo bolivariano, Winston Alarcón, secretario general del Partido Comunista del Ecuador.



Asimismo, organizaciones sociales, culturales, partidos, sindicatos, artistas, intelectuales, hombres y mujeres militantes de la solidaridad antiimperialista se pronunciaron en Vigo, España, contra el bloqueo criminal a Venezuela



En Berlín, Alemania, repudiaron las agresiones económicas y políticas de la Casa Blanca contra Venezuela, al igual que en Toscana, Italia, expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano. "Nadie podrá doblegar a los hombres y mujeres de la Patria de Bolívar. Estamos con ustedes", reza el mensaje enviado desde Toscana.



Igualmente, desde Argentina, Diego Molinas, miembro de la Corriente Política Cinco de Noviembre, se sumó a la campaña mundial No More Trump.



Mientras que en Bolivia se organizó un acto en solidaridad con Venezuela en rechazo a las nuevas acciones injerencistas de EEUU.



Por su parte, el cónsul honorario de Cuba en Jordania, Jabra Khuory, apoyó al pueblo venezolano y el Presidente Maduro.



A la campaña internacional se sumó Imhamad Sharif Yausi, quien es un importante escritor y analista político de Jordania y dirigente del Partido Baaz Árabe Progresista.



Desde Argentina, Ernesto Marcos, miembro del Centro Cultural de la Cooperación, envió mensajes en esta campaña mundial en rechazo al bloqueo imperialista y en apoyo al pueblo venezolano.



"Desde Siria, condenamos el embargo económico impuesto por los EEUU contra el país hermano, esto es una violación de los derechos humanos de los venezolanos", manifestó un grupo de jóvenes sirios, por la red social Twitter.



David Choquehuanca, secretario general de Alba-TCP, condenó el bloqueo económico e instó a los pueblos del mundo a expresar su rechazo para defender la soberanía.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)