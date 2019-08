(VIDEO) Presidente Nicolás Maduro: NO MORE TRUMP, hoy es una Victoria de los pueblos del mundo

10 agosto 2019 - “Hoy 10 de agosto, victoria de los pueblos del mundo contra Donald Trump y su política de agresión imperialista. Victoria popular!”, fue la consigna que el Presidente Nicolás Maduro Moros lanzó al planeta desde el sector histórico de El Calvario, en Caracas, al recibir la gigantesca marcha antiimperialista que dio inicio a la Jornada Mundial NO MORE TRUMP.“Vengo a esta tarima a llamar al pueblo de Venezuela a la lucha, al combate, contra Donald Trump y sus agresiones…Para levantar las banderas de Venezuela y decirle: A Venezuela se le respeta, carajo!”Comentó el Presidente Maduro que hoy el pueblo venezolano tiene dignidad, está unido espiritual, social y militarmente, y el Gobierno Bolivariano está preparado política, militar y económicamente para enfrentar el bloqueo y derrotarlo.“Nos hemos venido preparando militarmente para defender nuestra tiera y no tenerle miedo a ningunqa amenaza imperialista, venga de donde venga. Venezuela no tiene miedo, quiere paz, integridad territorial y lo vamos a tener, tengan la seguridad de eso”.El pueblo enfrenta bloqueo entre la rabia y la resistenciaEl Presidente agradeció la resistencia mostrada por el pueblo ante la guerra económica iniciada en 2013 y agravada con las malllamadas “sanciones”, la persecución financiera y el bloqueo de EE.UU. “Tenemos que hacer respetar la fuerza y el legado de la patria de los libertadores”.“Hay que ver la arrechera con las especuladores, escondiendo productos por meses, hay que ver la indignación del pueblo que ha estado entre la indignación y la rabia, pero también ha tenido la ternura porque ha dicho: no nos van a derrotar, seguimos adelante”.Agradeció a los pueblos del mundo por la solidaridad mostrada a Venezuela y en rechazo a las políticas genocidas imperiales. Acotó que la jornada mundial #NO MORE TRUMP (NO MÄS TRUMP) recolectará millones de firmas para llevárselas a las Naciones Unidas (ONU) y actúe en defensa de la ley internacional.“Es una batalla por el derecho a a la soberanía, al derecho internacional, porque el gobierno imperialista, criminal, de Trump viola consecutivamente las normas, principios y valores del derecho internacional”.“Le dio a ustedes, jóvenes, hombres y mujeres de Venezuela, el país se ha venido preparando y digo estamos preparados para ejercer nuestra independencia absoluta y derrotar el bloqueo gringo”, auguró.DiálogoMaduro contó que la delegación de la oposición tuvo contactos secretos en las negociaciones en Barbados. “Juan Guaidó estaba negociando en secreto con nosotros desde febrero”, explicó.“Hemos tenidos dos sesiones de diálogo en Noruega y tres sesiones en Barbados. Nosotros llevamos el clamor de paz y tranquilidad. Ellos dijeron (la oposición) en la última sesión que tenían que ir a Washington, a reunirse con el diablo de Elliott Abrams (encargado estadounidense para asuntos de Venezuela), tenían que reunirse con sus amos. Nosotros solo recibimos órdenes del pueblo venezolano”, añadió.Indicó que la oposición tenía las intenciones de ir a Estados Unidos para pedir el gobierno de Donald Trump que cesaran las sanciones en contra de Venezuela. “La verdad es que no los quisieron recibir, no los dejaron viajar, así le responde el imperio a sus esclavos, a los traidores”, afirmó.“Después de este golpe criminal de Donald Trump, de firmar la orden criminal, decidí dar la orden de no participar más la ronda diálogo. Esas sanciones han afectado a toda Venezuela, es mentira que son medida en contra de Maduro, es contra las familias, los niños, los enfermos, los trabajadores (…) son medidas contra un país entero”, apuntó el Jefe de estado."Yo creo en el diálogo soberano, político y económico. Este conflicto histórico se resuelve con diálogo, pero respetando al pueblo. Estamos preparados a dialogar, pero respetando la Constitución", enfatizó.Maduro también les realizó un llamado a los empresarios nacionales para que trabajen por el desarrollo del país.“Hagámoslo por Venezuela, por el derecho a su futuro, tenemos que seguir incrementando la capacidad de producción, del trabajo, de desarrollo. Hay que elevar la producción petrolera, hay que apretar la tuerca en Pdvsa (…) tenemos que plantearnos la meta que a final de año estemos en los 2 millones de barriles. Máxima disciplina, máxima unión”, exigió el Presidente.En ese sentido agregó que EE UU utiliza “el poder económico del dólar, utilizando el poder de los banco de los banco estadounidense para chantajear al mundo», con el objetivo de » tratando de imponer una hegemonía mundial”.Por último alertó a los venezolanos sobre las acciones emprendidas desde Colombia por su mandatario Iván Duque, contra la paz del país.«En Colombia se siembra el odio contra el Gobierno venezolano, porque soy rebelde antioligarca y antiimperialista. Sueño una Colombia en paz, libre, que rompa sus amarras con el imperialismo de Estados Unidos, con la que podamos darnos un abrazo fraterno como quería el Libertador Simón Bolívar», enfatizó el Jefe de Estado.