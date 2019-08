Rechazo a bloqueo de EEUU centra panorama político en Venezuela

10 agosto 2019 - El rechazo generalizado al recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos centra hoy el panorama político en Venezuela junto a la interrupción de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición más extremista.



A comienzos de semana el presidente estadounidense Donald Trump incremento su asedio a la nación sudamericana al elevar a la categoría de embargo económico total las medidas coercitivas y unilaterales implementadas contra Caracas en pos de generar un cambio de régimen en el país.



Escudado en la narrativa de que las sanciones no van dirigidas al pueblo, Washington activó una nueva orden ejecutiva dirigida a reforzar las acciones de prohibición a empresas o ciudadanos estadounidenses de contraer cualquier nexo con el Estado venezolano, so pena de estar sujetos a sanciones.



La acción punitiva incluyó además el embargo de todos los bienes y activos del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, los cuales no podrán 'ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de ninguna otra manera', de acuerdo con la normativa firmada por el mandatario norteamericana.



El gobierno bolivariano denunció ante la comunidad internacional esta nueva agresión, catalogada de terrorismo económico contra el pueblo de Venezuela, y que 'pretende formalizar el criminal bloqueo económico, financiero y comercial ya en marcha', de acuerdo con un comunicado emitido por la Cancillería.



'Esta decisión de la élite gobernante en los Estados Unidos pretende otorgarle forma legal al bloqueo de todos los activos y propiedades del Estado venezolano, constituyendo así el más grotesco y descarado saqueo del cual se tenga registro en la historia contemporánea de las relaciones internacionales', subrayó el documento.



Señaló además la evidente intención de la administración Trump de apostar por el fracaso del diálogo entre los principales actores políticos del país sudamericano.



A su vez, el canciller Jorge Arreaza en rueda de prensa un pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante el ilegal bloqueo económico; 'es una violación a 30 millones de venezolanos en su derecho a la alimentación, la salud, la tranquilidad', aseveró.



Arreaza detalló que el cerco prohíbe el acceso del Gobierno y la estatal Petróleos de Venezuela a fuentes de financiamiento, ordena el congelamiento de miles de millones de dólares en la banca internacional, persigue las operaciones con oro y criptomonedas, confisca bienes y activos, entre otras acciones lesivas del derecho internacional.



Las nuevas agresiones encontraron también voces de rechazo entre reconocidos economistas de indiscutida afiliación opositora, cuyos argumentos dieron al traste con la narrativa de que el único afectado por la medida sería el Ejecutivo bolivariano.



El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Ronald Balza, admitió en una entrevista que el bloqueo económico de Trump sí tendrá efectos en la población, reseñó el portal de periodismo investigativo Misión Verdad.



'La situación desmejorará económicamente para Venezuela, no sólo por las sanciones sino también al no tener acceso a otros tipos de divisas o actividades que le permitan generar ingresos al país', detalló el experto.



A su vez, el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, reconoció a través de su cuenta en la red social Twitter que 'la interpretación que hagan las empresas y bancos internacionales sobre las medidas, su impacto y esquemas de protección, pueden afectar al sector privado'.



Las declaraciones del reconocido detractor del Gobierno y asesor de la oposición echó por tierra los argumentos del titular de la Asamblea Nacional (parlamento) en desacato, Juan Guaidó -reconocido por la casa Blanca y sus aliados como presidente interino del país-, sobre la nula afectación del embargo sobre el sector privado.



Frente a este escenario, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, descartó la posibilidad de proseguir el diálogo con facciones de la oposición sometidas a la política hostil de Estados Unidos.



Maduro aseveró que la Revolución bolivariana siempre abogó por una salida negociada para dirimir las diferencias y establecer condiciones de convivencia política, pero 'las acciones hipócritas de la derecha extrema conllevaron a tomar una posición de dignidad', subrayó.



El presidente de la República repudió la postura entreguista de esos sectores que 'salieron a hacer fiesta' tras la decisión de la administración de Donald Trump de establecer un bloqueo total a los bienes y activos venezolanos en territorio estadounidense; 'en esas condiciones no puede haber diálogo', indicó.



Las negociaciones desarrolladas en Noruega y Barbados con el auspicio del gobierno de Oslo involucraban a organizaciones opositoras de la extrema derecha que apelaron a intentos de magnicidio, conatos golpistas y llamadas a la invasión militar extranjera para provocar un cambio de régimen por vías inconstitucionales, acotó el mandatario.

